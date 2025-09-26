Peter G. Kirchschläger: „Weniger bezahlte Arbeit muss nicht unbedingt schlecht sein"

Ihre Idee ist, dass SERT global ausgerollt wird. Wie finanziert man das?

Man kann SERT schrittweise in Regionen aufgleisen, die intensiver von der Reduktion bezahlter Arbeit betroffen sind. Zur Finanzierung: Die Kernkonsequenz der digitalen Transformation und des Einsatzes von DS ist eine effizientere und effektivere Wertschöpfungskette. Am Ende schaut mehr raus, nur nehmen weniger Menschen daran teil und profitieren davon.

Weil man weniger Arbeitskräfte bezahlen muss?

Ja, und weil eine Maschine sieben Tage 24 Stunden arbeitet, keinen Urlaub will und nicht krank wird. Daher gibt es mehr finanzielle Mittel, um das Grundeinkommen zu finanzieren. Das würde natürlich bedingen, dass diese Mittel durch Steuern der Gesellschaft auch zur Verfügung stehen. Mit datenbasierten Dienstleistungen werden Milliarden erwirtschaftet, aber keine Steuern gezahlt. Das gilt es zu ändern.

Also Google und Co. zur Kasse bitten.

Die globale Mindeststeuer für multinationale Konzerne war ein erster Schritt in diese Richtung, das sollte man weiterverfolgen. Es wird sehr schwer sein, rationale Gründe zu finden, warum Unternehmen, die sich mit DS dumm und dämlich verdienen, nicht wirklich besteuert werden.

Tech-Giganten flüstern Donald Trump ein, was sie davon halten. Und der droht dann Europa.

Dennoch glaube ich, dass es mit der internatiolen Besteuerung schnell gehen kann. Der Druck wird rasant ansteigen, wenn sehr, sehr viele Menschen – mehr als unsere Sozialsysteme auffangen können – arbeitslos sind. Oder wenn es die erste Generation von Schulabsolventinnen und -absolventen gibt, die niemals einen Job finden. Dann könnte der Druck in einzelnen Staaten so groß werden, dass man sich den machtmissbräuchlichen Aktivitäten des aktuellen US-Präsidenten vehementer entgegenstellt, als es die EU oder die Schweiz jetzt tun.

Von welchem Zeithorizont sprechen wir da? Ein Jahr, fünf Jahre, zehn?

Eher von fünf Jahren. Wenn wir davon ausgehen, dass der technologiebasierte Wandel in immer kürzeren Intervallen stattfindet, haben wir bald mit fundamentalen Veränderungen zu rechnen. Daher sollte man viel intensiver darüber nachdenken, wie wir unser Wirtschaftssystem gestalten. Solche Veränderungen brauchen ja auch Zeit. Wirtschaftliche und politische Entscheidungsträgerinnen und -träger müssen sich der Realität stellen, dass wir uns vom Streben nach Vollbeschäftigung verabschieden. Die Verantwortung für diese systemische Veränderung darf nicht dem Einzelnen aufgebürdet werden.

Digitalisierung wird als Chance für den Staat gesehen, zu sparen.

Es wird sich aber auch die Frage stellen, ob man in manchen Bereichen überhaupt noch Menschen anstellen will. Denken Sie an Roboter-Chirurgie. Man kann sagen, Chirurginnen und Chirurgen haben dann mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten. Aber ist man dann noch bereit, jemand für die Gespräche mit den Menschen anzustellen? Die aktuellen Debatten im Gesundheitssystem lassen darauf schließen, dass das nicht der Fall sein könnte.

Laut Stephen Hawking könnte die Digitalisierung „das schlimmste Ereignis in der Geschichte der Zivilisation werden“.

Aus ethischer Sicht ist es ratsam, diese Möglichkeit mitzudenken und entsprechende Schlüsse zu ziehen. Es gibt bereits die Möglichkeit, dass sich DS selbstständig weiterentwickeln – auch in heiklen, sicherheitsrelevanten Bereichen. Wenn wir das nicht anpacken, verlieren wir wirklich die Kontrolle. Es sollte eine Art Notfallknopf geben, durch den Menschen immer die Letztkontrolle haben und Prozesse stoppen können. Tun wir das aktuell? Nein. Sollten wir es tun? Auf jeden Fall.

Dass DS sich selbst weiterentwickeln wird eher als Fortschritt gesehen.

Dabei verstehen wir gar nicht mehr, was sie machen. Die Mathematik dahinter ist so komplex, dass wir wieder andere DS bräuchten, die diese Komplexität herunterbrechen und so übersetzen, dass die besten Mathematikerinnen und Mathematiker das noch verstehen. Wir sind auf dem Weg, die Kontrolle zu verlieren. Denken Sie an automatisierte tödliche Waffensysteme, die sich unserer Befehlsgewalt entziehen. Das kann für die Menschheit gefährlich werden. Ich schlage eine internationae UN-Agentur für datenbasierte Systeme (IDA), analog zur Atomenergiebehörde, vor, die den menschenrechtsbasierten Umgang mit DS kontrolliert und bei Verstößen sanktioniert, um Schlimmeres zu verhindern. Ein Beispiel: Es gibt ganz legal eine App, die Kinderbilder sexualisiert. Damit wird massiv Geld verdient. Ein Produkt, das Menschenrechte so verletzt, dürfte gar nicht auf den Markt kommen.

Überwiegen für Sie die Chancen der DS oder die dystopischen Aussichten?

Es gäbe enorme ethische Chancen, insbesondere in Wissenschaft und Forschung. Diese sollten wir viel gezielter verfolgen. Aktuell laufen wir Gefahr, alles nur mit den Scheuklappen der Effizienzsteigerung zu sehen. Es gilt in erster Linie, die ethischen Risiken zu vemeiden: Menschenrechtsverletzungen, Kinderrechtsverletzungen, Umweltzerstörung bei der Schürfung von Rohstoffen, Entwicklung und Nutzung von DS. Die ethischen Chancen können wir ja dennoch verfolgen.

Wenn Sie also in fünf Jahren viel Zeit haben – was planen Sie?

Angenommen, wir haben SERT eingeführt und können ein menschenwürdiges Dasein ohne bezahlte berufliche Tätigkeit führen, würde ich meine Society-Time für Menschen auf der Flucht und in Migration einsetzen. Die Zeit, die mir darüber hinaus bleibt, geht an Familie, Freundinnen und Freunde sowie Sport. Das wäre mein Plan.