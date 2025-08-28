Führungskräfte-Netzwerk: Jahreseinkommen von Österreichs Top-Managern gesunken

Das durchschnittliche Jahreseinkommen der Führungskräfte der obersten Ebene sank im Vergleich zu 2023 um 1,3 Prozent auf 262.500 Euro. Inflationsbereinigt ergibt sich ein Minus von 4,1 Prozent. Damit verzeichnen Österreichs Top-Manager seit 2020 reale Verluste von über 13 Prozent.

Auf der zweiten Ebene stieg das durchschnittliche Gesamteinkommen um 3,9 Prozent auf 170.100 Euro. Real bedeutet das ein leichtes Plus von 0,8 Prozent.

Das Nettoeinkommen liegt laut Studie bei 135.800 Euro für Führungskräfte der ersten Ebene und 92.900 Euro für die zweite Ebene. Zum Vergleich: Angestellte verdienten laut Statistik Austria im Jahr 2023 durchschnittlich 61.100 Euro brutto, Beamte 68.400 Euro.