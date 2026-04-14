Zweifel an Bewertung von OpenAI

Einige Investoren von OpenAI halten den ChatGPT-Entwickler einem Zeitungsbericht zufolge für überbewertet. Die jüngsten Strategieschwenks gefährdeten die Führungsrolle des auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierten US-Softwareunternehmens gegenüber Konkurrenten wie Anthropic oder Google, schrieb die Financial Times am Dienstag. Daher sei fraglich, ob die aktuelle Bewertung von OpenAI in Höhe von 852 Mrd. Dollar (729,2 Mrd. Euro) gerechtfertigt sei.

„Das Unternehmen hat sich verzettelt“, zitierte die Zeitung einen frühen OpenAI-Investor. „Wenn man ChatGPT mit einer Milliarde Nutzern und Wachstumsraten von 50 bis 100 Prozent hat, warum diskutiert man über Firmensoftware und Programmierfunktionen?“