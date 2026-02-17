OpenClaw: Peter Steinberger und der Sprung zu OpenAI

OpenClaw ist laut Projektbeschreibung ein persönlicher KI-Assistent, den Nutzerinnen und Nutzer auf eigenen Geräten betreiben. Die Steuerung läuft über Kanäle, die viele ohnehin nutzen, darunter WhatsApp, Telegram, Slack oder Signal. Kern ist ein sogenanntes Gateway als Kontroll- und Verbindungsinstanz, dazu kommen Agenten-Sitzungen und Erweiterungen.

Ein wichtiger Punkt: OpenClaw kann je nach Konfiguration sehr tief ins System hineinwirken. In der Projekt-Dokumentation wird beschrieben, dass Werkzeuge standardmäßig auf dem Host laufen können, also mit weitreichendem Zugriff, und dass sich für bestimmte Szenarien Sandbox-Modelle aktivieren lassen. Genau dieser Freiheitsgrad macht den Reiz aus, und das Risiko.

Damit wird OpenClaw zu einer Art Schaltzentrale: Chat als Oberfläche, Agenten als Ausführer, Skills als Werkzeugkasten. Steinberger selbst erzählt die Entstehung als schnelle Iteration: Aus “WhatsApp Relay” wurde innerhalb weniger Wochen ein Projekt mit über 100.000 GitHub-Sternen und nach eigener Angabe zwei Millionen Website-Besuchen in einer Woche.