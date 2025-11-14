Im „alten“ Campus führt eine rote Eisenbahn durch Paris und Oxford, Brügge und Krumau: drei Linien ab sechs Uhr morgens, insgesamt 7,8 Kilometer Schienen. Für die rund 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist sie Pendelverkehr, ausgestattet mit Holzbänken. Für wichtige Gäste gibt es einen eigenen Zug mit weißen Ledersitzen und goldumrahmten Marmortischen. Journalisten werden im Golf Caddy über das Gelände gefahren – von Stadt zu Stadt, vom Schloss zur Bibliothek, über Brücken zu Kirchen. Die Rundfahrt beginnt in Granada, führt weiter zum Schloss Heidelberg, das sich im Wasser eines künstlichen Flusses spiegelt. Ein Brückentor öffnet sich in Gassen mit Kopfsteinpflaster. „Famous Picture Stop“, sagt sicherheitshalber der Guide, der das Golf Caddy über das Gelände steuert.

Nach Heidelberg kommt Paris, dann Verona mit einem kleinen Turm, aber ohne den berühmten Balkon. Dafür gibt es hier einen Eisladen und ein Freilufttheater. Verkauft wird ein Kunsteis am Stiel in Form des Schlosses. Der Geschmack: künstlich süß und weit entfernt vom italienischen Gelato. Die Kaffeepause ist im Klostergarten ums Eck zwischen efeuumrankten Säulengängen. Die Spezialität: Coconut Coffee – Espresso serviert in einer frisch aufgeschlagenen Kokosnuss. Kaffeehäuser und Restaurants gibt es in jeder „Stadt“. Doch in Paris etwa werden keine Croissants serviert, sondern fermentierte Bohnen und gebackene Yamswurzel. In Krumau steht der rosa Turm, der dem böhmischen Original gleicht. Brügge glänzt mit gotischen Fassaden. Überall sprudeln Springbrunnen, Rasenflächen sind millimetergenau geschnitten. Auf der „Karlsbrücke“ stehen Statuen von Philosophen und Dichtern – mittendrin Beethoven, hinter ihm ein Flügel aus Stein.