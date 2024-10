Hier in Shenzhen treffen neue Produkte auf ein experimentierfreudiges, weil junges Publikum. Das E-Auto ist ein Massenprodukt. Auch Drohnen – etwa zur Essenslieferung in Parks – sind im Alltag angekommen. In den Hotels fahren Roboter in den Gängen. Putzen oder bringen die vergessene Zahnbürste ins Zimmer. Wer sich in einem autonom fahrenden Taxi durch die Stadt kutschieren lassen will, kann das tun. Wer überhaupt autonom Auto fahren will, ebenso. Bei Unfällen haftet der Fahrer, der zwar nicht fährt, aber sicherheitshalber noch im Auto sitzt. Für 600 Kilometer Reichweite lädt das Auto zehn Minuten, versprechen jene, die Autos und Technologie vorantreiben wollen und im gleichen Atemzug darauf hinweisen, dass man sich während des Zeitfensters von einmal Kaffee holen auch gleich eine neue Batterie einbauen lassen kann.

Apropos Verkehr: Die Vespa schlampig am Fahrbahnrand abzustellen, ist in jenen Bezirken von Shenzhen keine gute Idee, in denen Drohnen das Verkehrsgeschehen überwachen. Die Aufforderung, die Vespa umzuparken, kommt prompt auf das Handy. Ein Handy, das längst dreifach faltbar ist (und umgerechnet knapp 3.000 Euro kostet) und im übergroßen „Handyshop“ von Huawei genauso erworben werden kann wie ein Auto, in dem auf Knopfdruck ein großer Screen herunterfährt, damit die Kids auf dem Rücksitz einen Film schauen können. Der Weg zum Autohändler? Schnee von gestern.

Obendrein gibt es viele Spielereien zu entdecken: Der Klodeckel, der sich automatisch öffnet und schließt. Der Roboter, der den Coffee to go zubereitet und mit einem extra festen „Händedruck“ dafür sorgt, dass der Deckel auch tatsächlich auf dem Becher bleibt. Oder der üppige Bildschirm vor der Toilettenanlage, der anzeigt, wie hoch gerade Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Toilette sind und wie viele Klos überhaupt hier – oder wahlweise in 200 Meter Entfernung – frei sind.

Das ist meine subjektive Bestandsaufnahme nach einem neuntägigen Besuch in China, im Staccatotakt. Unvollständig und vielleicht auch ein bisschen naiv-euphorisch. Jedenfalls mit Scheinwerferlicht auf all das, was in dem riesigen Land mit 1,4 Milliarden -Menschen gut läuft. Wohl wissend, dass die Kehrseite der Medaille der Überwachungsstaat, die Menschenrechtsverletzungen und der Einparteienstaat sind. Hier viel Reichtum und 5G (demnächst auch 6G), dort viel Armut und keine ordentlichen Toiletten. Eine kriselnde chinesische Wirtschaft. Jugendarbeitslosigkeit und Handelskonflikte mit den USA und -Europa.