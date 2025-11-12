Juristische Seidenstraße nimmt Fahrt auf: Zanger Lantai Partners feiert Auftakt im Wiener Justizpalast

Die Formierung von Zanger Lantai & Partners fällt in eine Phase, in der europäische Unternehmen ihre China-Strategien neu justieren: Lieferketten werden widerstandsfähiger aufgestellt, rechtliche Risiken genauer bewertet, Schutzrechte konsequenter verfolgt. Vor diesem Hintergrund kann eine strukturierte, beidseitig verankerte Rechtsberatung Brücken schlagen – zwischen Marktchancen und Compliance, zwischen Investitionswillen und Rechtsstaatlichkeit.

Am Ende des Abends stand mehr als eine feierliche Unterzeichnung: Die Partnerschaft setzt einen Impuls für einen regelbasierten Korridor zwischen zwei Rechtsräumen, dessen Qualität sich an konkreten Fällen messen lassen wird – bei Transaktionen, in der Wettbewerbsaufsicht und vor allem im Schutz geistiger Werke. Für Österreichs exportorientierte Wirtschaft ist das mehr als Symbolik: Es ist ein Hebel, um in einem der wichtigsten Märkte Europas rechtssicher zu agieren.