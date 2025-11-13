Eine Jeans gefällig? 15 Dollar. Eine Sonnenbrille? Drei Dollar fünfzig. Handtasche? Eins fünfzig. Für derartige Angebote ist Shein vor allem unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit großem Kleiderschrank aber kleiner Geldbörse beliebt.

Vergangene Woche tauchte dann aber ein ganz anderes Produkt im Angebot des Online-Riesen auf: Eine Sexpuppe mit Körperbau und Gesicht eines kleinen Mädchens und Teddy im Arm, dazu eine anzügliche Produktbeschreibung. Shein entfernte die Puppen rasch wieder und versprach, entsprechende Kontrollmechanismen zu überarbeiten.

Die Episode kommt für das Unternehmen zur Unzeit: Kurz darauf stand nämlich die Eröffnung eines Geschäfts im pompösen Pariser Kaufhaus BHV an. So kam es, dass in der Pariser Innenstadt vergangenen Mittwoch nicht nur die Kundinnen und Kunden Schlange standen, sondern auch Demonstrantinnen und Demonstranten.