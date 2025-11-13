Technologie, Macht und Modernisierung: Chinas Balanceakt

Doch die glänzende Zukunft hat Risse bekommen. Rosarot ist der Blick auf China längst nicht mehr. „Die Aufbruchstimmung, die es vor Corona gab, ist weg. Die Stimmung ist nicht gut. Der Optimismus vor Covid – niemand wird uns aufhalten – ist viel Pessimismus gewichen“, sagt Rössler. Überproduktion trifft plötzlich auf Unterkonsum. Das Wirtschaftswachstum ist zuletzt auf 4,8 Prozent gefallen. Eine Immobilienkrise lähmt den Markt, die Deflation drückt zusätzlich. Das Pensions- und Gesundheitssystem gilt als unterentwickelt; mit 55 Jahren – so wie derzeit – wird keine Generation mehr in den Ruhestand gehen können. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt offiziell bei knapp 20 Prozent, inoffiziell deutlich darüber.

Das Wohlstandsgefälle wächst: Es gibt viele Superreiche – und viele, die nichts haben. Das Land hat Zukunftssorgen. Der Konsum stockt, das Geld sitzt nicht mehr locker, sondern wird für die Pension zurückgelegt. Bei umgerechnet 400 bis 500 Euro liegt der Durchschnittslohn in der Provinz; in Metropolen wie Peking sind es rund 1.200 Euro.

„Reformen lassen auf sich warten. Es läuft auf eine Umverteilung des sozialwirtschaftlichen Kuchens hinaus – und auf die Frage: Wem gibt der Staat das Geld?“, sagt Rössler. Für viele Unternehmen ist es inzwischen leichter, in den Export zu gehen, als in die Nachbarprovinz. Das erhöht wiederum den Druck auf Europa. Auch die Demografie ist eine tickende Zeitbombe: China altert – ab 2035 in dramatischem Tempo. „Auch unter diesem Aspekt muss man die Bemühungen um Automatisierung sehen“, sagt Rössler. „Aber: Ein Roboter konsumiert nicht.“ Das große Fragezeichen bleibt, ob China es schafft, reich zu werden, bevor es altert. „Es ist ein Rennen gegen die Zeit.“

Aber es gibt einen Plan – den nächsten Fünfjahresplan. Derzeit wird der 15. erarbeitet, veröffentlicht wird er im März 2026. Das Maßnahmenpaket soll die Weichen für Chinas Zukunft stellen und vor allem den Konsum ankurbeln: Zuschüsse für Familien, Pensionserhöhungen in ländlichen Regionen, Investitionen in Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz, Biomedizin, Robotik und smarte Produktion soll es obendrein geben. Bis 2037 will China weltführend in der KI sein, 2049 – zum 100. Jubiläum der Kommunistischen Partei – zur technologischen Supermacht aufsteigen.

„Der Fünfjahresplan ist ein mächtiges Instrument in Chinas Wirtschaft“, sagt Rössler. „Weil alle in dem Bereich, der hier definiert wird, die Besten sein wollen.“ Effizient sei das nicht immer, wie das Beispiel E-Mobilität zeige. „Aber am Ende kristallisiert sich ein Champion heraus. Sechs bis acht Unternehmen bleiben übrig – die Stärkeren übernehmen die Schwächeren, damit niemand auf der Straße steht.“