1.444 Tonnen: China meldet größten Goldfund seit 1949

Die Erkundung wurde von der staatlichen Liaoning Geological and Mining Group durchgeführt. Rund 1.000 Techniker und Arbeiter waren 15 Monate im Einsatz – eine für Projekte dieser Größenordnung vergleichsweise kurze Phase. Das Ministerium erklärte, die Lagerstätte habe bereits eine erste wirtschaftliche Bewertung bestanden.

China plant, das Goldvorkommen zügig zu erschließen. Die China National Gold Group, die Liaoning Mineral Geology Group und die Stadtregierung von Yingkou haben eine Kooperation zur Entwicklung der Mine vereinbart. Bis 2027 sollen mehr als 20 Milliarden Yuan (2,42 Milliarden Euro) investiert werden, um eine vollständige Produktionskette aufzubauen – von der Erkundung über den Abbau bis zur Verarbeitung und zur Herstellung von Schmuck.

Geplant ist ein rund 133 Hektar großes Industriegebiet mit Schmelz-, Verarbeitungs-, Lager- und Logistikzonen. Nach Einschätzung der Behörden soll der Fund langfristig die strategischen Goldreserven stärken und ein Goldproduktionszentrum von internationaler Bedeutung ermöglichen.