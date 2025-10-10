HR Inside Summit 2025: Bühne für die Arbeitswelt von morgen

Die Hofburg Vienna wurde erneut zum Zentrum der deutschsprachigen HR-Szene: Der HR Inside Summit versammelte am 8. und 9. Oktober mehr als 2.500 Teilnehmer:innen, über 100 internationale Speaker:innen und 60 Aussteller:innen zum elften Mal für zwei Tage geballten Wissenstransfer, lebendigen Austausch und visionäre Impulse. Die diesjährige Ausgabe stand unter dem Motto „Aufbruch in eine neue Ära der Arbeitswelt“ – und machte eindrucksvoll deutlich, dass der Mensch, psychische Gesundheit und technologische Verantwortung zentrale Themen der kommenden Jahre sind.

Sinn statt System: Der Mensch im Zentrum

Mit der Keynote von Bestsellerautor Thomas Brezina wurde gleich zu Beginn ein emotionaler Ton gesetzt. Seine Botschaft: Erfolg ist nichts ohne Sinn – Haltung und Menschlichkeit gewinnen in der modernen Arbeitswelt zunehmend an Bedeutung.

Ein Schwerpunkt, der sich durch das gesamte Summit-Programm zog: Mental Health. Psychotherapeutin Nora Dietrich betonte, dass psychische Gesundheit keine Kür, sondern Grundbedingung für nachhaltige Leistungsfähigkeit sei. Initiativen wie jene von Roman Daucher und Sabine Winner-Neuhaus zeigten, wie stark Gesundheitsangebote auch als Recruiting-Faktor wirken.

Zwischen KI, Ethik und Leadership

Wie sich Künstliche Intelligenz sinnvoll in HR-Prozesse integrieren lässt, diskutierten Expert:innen wie Linda Bischoff, Sabine Singer, Philipp Maier und Madeleine Bauer-Eder. Die Kernaussage: Technologie braucht ethische Leitplanken – der Mensch muss stets im Mittelpunkt bleiben.

Auch das Thema New Leadership wurde intensiv verhandelt – mit prominenten Gästen wie Heinz Fischer und Viktoria Schnaderbeck, die in ihrem kontroversen Talk „Leadership aus zwei Welten“ spannende Perspektiven gegenüberstellten. Bart Brandsma stellte klar: In Zeiten zunehmender Polarisierung ist Haltung wichtiger als Hierarchie.

Die Zukunft beginnt jetzt

Ob Gehaltstransparenz, Co-Leadership, Nachhaltigkeit als Talentmagnet oder Corporate Influencer – der HR Inside Summit zeigte, wie sich die Spielregeln der Arbeitswelt verändern. Felix Behm sprach über die Erwartungen der Generationen Z und Alpha, Franz Kühmeyer beleuchtete tektonische Verschiebungen im HR und Melanie Pesendorfer & Wolfgang Kosmath riefen in ihrer Session dazu auf, „Sleep is the (new) Superpower“ als ernstzunehmende Ressource zu begreifen.