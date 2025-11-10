Denkmalschutz im Wandel: Hella Architektur Club diskutiert Wege zwischen Erhalt und Nutzung

Hella-Geschäftsführer Andreas Kraler eröffnete den Abend mit dem Hinweis, dass Denkmalschutz nicht nur kulturelle Verantwortung, sondern auch wirtschaftliche und ökologische Relevanz habe. Nur wenn historische Gebäude genutzt würden, könnten sie dauerhaft erhalten bleiben. Flexible Lösungen – etwa bei der Beschattung – seien entscheidend, um Funktionalität und Originalsubstanz in Einklang zu bringen.

Architekt Maximilian Eisenköck unterstrich die Bedeutung denkmalgeschützter Bauten für das kulturelle Selbstverständnis Österreichs. „Wir sind eine Kulturnation“, sagte er. „Menschen kommen nach Wien auch wegen der gut erhaltenen Bauwerke – und genau diese gilt es zu schützen.“

Hausherr Robert Dornhelm schilderte die Restaurierung der Bärenvilla als Beispiel für gelungene Anpassung: „Im Dachboden gab es ursprünglich keine Fenster. Aus baupolizeilichen und thermischen Gründen mussten wir welche einbauen – ohne den Denkmalschutz zu verletzen.“

Wolfgang Salcher vom Bundesdenkmalamt ergänzte, dass technische Innovationen dabei helfen könnten, historische Substanz zu bewahren: „Neben der klassischen Außenbeschattung gibt es inzwischen mehrschalige Fassaden, bei denen der Sonnenschutz integriert wird.“