EEInabling the Future: Elektro- und Elektronikindustrie im Dialog über Europas Zukunft

Ein Schwerpunkt der Veranstaltung war die Podiumsdiskussion, moderiert von Gundula Geiginger, mit Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Wolfgang Hesoun, Monika Köppl-Turyna, Hannelore Veit und Roland Sommer (Plattform Industrie 4.0).



Diskutiert wurden die Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Industriepolitik, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Investitionsbereitschaft fördert. Einigkeit herrschte darüber, dass neben politischen Maßnahmen auch gesellschaftlicher Wandel und unternehmerisches Denken notwendig seien, um die Innovationskraft Europas zu sichern.