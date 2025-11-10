Hila Fahima und Yury Revich im Dorotheum: Konzertabend mit internationalem Publikum

Im prunkvollen Kaiser Franz Josef-Saal des Dorotheum Wien fand am 6. November 2025 das private Konzert „Hila Fahima in Concert“ statt. Veranstaltet wurde der Abend vom Ruschin Family Office in Kooperation mit dem Dorotheum.

Die international bekannte Sopranistin Hila Fahima trat gemeinsam mit dem Geiger Yury Revich auf, begleitet von Ania Druml am Cello und Sophie Druml am Klavier. Das Programm umfasste Stücke aus Oper, Musical und klassischer Musik.