Deutsche Handelskammer in Österreich feiert 70. Generalversammlung

DHK-Präsident und VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch wurde für eine weitere Amtszeit von drei Jahren bestätigt. Christian Jauk übernimmt die Funktion des ersten Vizepräsidenten. In seiner Ansprache betonte Pötsch die Bedeutung von Vertrauen, Stabilität und marktwirtschaftlicher Verantwortung für die engen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Österreich. Er verwies auf aktuelle Herausforderungen wie geopolitische Spannungen, fragile Lieferketten und den notwendigen Wandel zu einer klimaneutralen Wirtschaft.

Die Energiewende sei, so Pötsch, nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine Chance für Innovation in den Bereichen Maschinenbau, Mobilität und Umwelttechnik. Technologieoffenheit müsse dabei das Leitprinzip bleiben, um Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz zu verbinden.