„Rennradliebe“: Ein Buch über Handwerk, Leidenschaft und Klassiker auf zwei Rädern

Holzer, der vor allem als Kulinarikjournalist bekannt ist, geht in „Rennradliebe“ einer weiteren Leidenschaft nach. Er beschreibt die technischen Entwicklungen und das besondere Lebensgefühl rund um historische Rennräder – von der Rahmenfertigung bis zur Faszination ihrer heutigen Besitzer:innen.

Das Werk richtet sich sowohl an Technikinteressierte als auch an all jene, die den Reiz vergangener Jahrzehnte zwischen Handwerk und Design nachvollziehen möchten.