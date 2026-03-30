Handelskolloquium 2026: KI, Energiepreise und Lieferketten im Fokus

Im Schloss Schönbrunn hat am 26. März das 36. Handelskolloquium stattgefunden. Mehr als 400 Vertreterinnen und Vertreter aus Handel, Wirtschaft und Politik nahmen teil.

Im Mittelpunkt standen geopolitische Entwicklungen, steigende Energiepreise sowie technologische Veränderungen durch Künstliche Intelligenz. Veranstaltet wurde das Forum vom Handelsverband.