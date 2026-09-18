ABO

Grundsätzliche Einigung auf deutschen Tankrabatt

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ Beim deutschen Steuernachlass beim Tanken sind noch Fragen offen
©Sascha Thelen, APA, dpa
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die deutsche schwarz-rote Koalition hat zur Entlastung bei den hohen Spritpreisen eine grundsätzliche Einigung auf einen Tankrabatt und einen Spritpreisdeckel erzielt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur nach Verhandlungen der deutschen Bundesregierung mit Vertretern der Länder aus Regierungskreisen.

von

News auf Google bevorzugen

Konkret sollen die Steuer auf Benzin und Diesel um faktisch 17 Cent gesenkt werden, hieß es weiter. Von Anfang Mai bis Ende Juni galt bereits ein Tankrabatt auf Benzin und Diesel mit einer Entlastung in derselben Größenordnung.

Zuvor hatte es aus deutschen Verhandlungskreisen geheißen, der Tankrabatt solle bis Ende 2026 gelten - ab wann genau, ist noch unklar. Die Länder sollten sich finanziell beteiligen. Unklar ist, ab wann ein Spritpreisdeckel eingeführt werden soll. Als Vorbilder für Regelungen wurden Luxemburgs und Belgien genannt.

Die deutsche Bundesregierung führte Gespräche mit den Ländern. Bereits am Donnerstagabend hatte es Verhandlungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit den Koordinatoren der SPD- sowie CDU-geführten Ländern gegeben - dies sind der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) sowie der rheinland-pfälzische Regierungschef Gordon Schnieder (CDU).

Die Krise im Nahen Osten treibt die Kraftstoffpreise in Deutschland von Rekord zu Rekord. Der Dieselpreis kletterte am Donnerstag auf einen weiteren Höchstwert. Ein Liter kostete nach Auswertung des ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,471 Euro, knapp zwei Cent mehr als am Vortag. Super E10 verbilligte sich nach mehreren Preisrekorden in Folge dagegen minimal auf 2,308 Euro.

Der deutsche Kanzler hatte am Dienstag Entlastungen angekündigt. Die konkreten Maßnahmen blieben aber zunächst offen. Politiker der Koalition hatten gesagt, Entlastungen sollten ab Oktober wirken. Am Sonntag finden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin statt.

Bei einem Spritpreisdeckel wird ein Höchstpreis für Benzin und Diesel festgelegt, der sich unter anderem an der Entwicklung der Ölpreise sowie Kosten für Transport und Vertrieb sowie einer Händlermarge orientiert. Die SPD fordert einen solchen Spritpreisdeckel seit langem. Vorbilder sind Modelle in Luxemburg und Österreich. Die deutsche Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte sich gegen einen Preisdeckel ausgesprochen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Bei Volkswagen reißen die Hiobsbotschaften nicht ab
Wirtschaft
Volkswagen kappt Gewinnerwartung für 2026
EU-Kommissar Valdis Dombrovskis
Wirtschaft
Übergewinnsteuer: EU-Kommission bremst Forderungen
Warren Buffett (96) zieht sich zurück (Archivbild)
Wirtschaft
Buffett gibt bei Berkshire auch Verwaltungsrat-Chefposten ab
EZB-Vizepräsident Boris Vujčić
Wirtschaft
Lagarde sieht EZB im Kampf gegen Inflation gut positioniert
Johan Lundgren wird neuer TUI-Aufsichtsratschef
Reisen & Freizeit
Früherer Easyjet-Chef Lundgren soll TUI-Aufsichtsrat leiten
Modernisierung der Kurz- und Mittelstreckenflotte vorangetrieben
Reisen & Freizeit
Lufthansa bestellt 20 Maschinen des Typs Boeing 737 MAX 10
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER