Buffett gibt bei Berkshire auch Verwaltungsrat-Chefposten ab

Mit einer konservativen, auf Substanzwerten aufgebauten Anlagestrategie hatte Buffett die frühere Textilfirma Berkshire Hathaway zu einem der zehn wertvollsten Unternehmen weltweit entwickelt. Heute ist die Beteiligungsfirma an der New Yorker Börse 1,1 Billionen Dollar (0,96 Billionen Euro) wert.

Zum Jahreswechsel hatte Warren Buffett bereits das Amt des Vorstandschefs an Greg Abel übergeben. "Meine Erwartungen an ihn waren von Anfang an unermesslich, und er hat sie übertroffen", bilanzierte Buffett in einem Brief an die Aktionäre. "Deshalb ist die Zeit reif, um den Übergang abzuschließen." Er habe seit 1965 für Berkshire gearbeitet, "und ich habe immer noch den besten Job der Welt", schrieb er. Aber "Gevatter Zeit gewinnt immer. Er war gleichwohl großzügig mit mir."

Buffetts Sohn Howard ist seit 1993 für Berkshire Hathaway tätig und hatte das Unternehmen in zahlreichen Aufsichts- und Verwaltungsräten vertreten. "Das ist eine längere Lehrzeit als ich sie hatte, bevor ich mit 34 die Zügel in die Hand nahm", schrieb Warren Buffett. "Greg leitet das Unternehmen, Howard wird auf seine Kultur und seine Werte achten." Howard Buffett leitet seit 1999 auch eine nach ihm benannte Stiftung, die sich um die weltweite Ernährungssicherheit und die Beilegung von Konflikten bemüht.