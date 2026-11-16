Zwei Generationen, eine Leidenschaft: Die Geschichte von Juwelier Kaya

Mit viel Geduld führte er seinen Sohn früh in die Welt der Edelmetalle, Schmuckstücke und Edelsteine ein. Doch neben dem Wissen über Gold vermittelte er ihm vor allem eine unternehmerische Grundhaltung: Der Mensch steht im Mittelpunkt, Vertrauen ist die wichtigste Währung.

Heute führt Kemal Kaya das Familienunternehmen in zweiter Generation weiter. Eine Aufgabe, die für ihn weit mehr bedeutet als die Übernahme eines Geschäfts. Es geht darum, die Werte seines Vaters zu bewahren und gleichzeitig eigene Akzente zu setzen. „Von meinem Vater habe ich gelernt, dass ein gutes Geschäft nicht mit dem Verkauf endet. Entscheidend ist, dass die Menschen gerne wiederkommen, weil sie sich gut beraten und ehrlich behandelt fühlen. Dieses Vertrauen möchte ich jeden Tag aufs Neue verdienen“, beschreibt Kemal Kaya seine Philosophie.