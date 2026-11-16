Zwei Generationen, eine Leidenschaft: Die Geschichte von Juwelier Kaya

Begeisterung für Gold und Schmuck schon in seiner Kindheit. Sein Vater Necip Kaya war jahrelang als Goldhändler in Istanbul tätig, bevor er 1992 am Wiener Brunnenmarkt sein erstes Juweliergeschäft eröffnete.
Mit viel Geduld führte er seinen Sohn früh in die Welt der Edelmetalle, Schmuckstücke und Edelsteine ein. Doch neben dem Wissen über Gold vermittelte er ihm vor allem eine unternehmerische Grundhaltung: Der Mensch steht im Mittelpunkt, Vertrauen ist die wichtigste Währung.
Heute führt Kemal Kaya das Familienunternehmen in zweiter Generation weiter. Eine Aufgabe, die für ihn weit mehr bedeutet als die Übernahme eines Geschäfts. Es geht darum, die Werte seines Vaters zu bewahren und gleichzeitig eigene Akzente zu setzen. „Von meinem Vater habe ich gelernt, dass ein gutes Geschäft nicht mit dem Verkauf endet. Entscheidend ist, dass die Menschen gerne wiederkommen, weil sie sich gut beraten und ehrlich behandelt fühlen. Dieses Vertrauen möchte ich jeden Tag aufs Neue verdienen“, beschreibt Kemal Kaya seine Philosophie.
Bei Juwelier Kaya in der Wiener Thaliastraße verbindet sich diese Haltung mit einem vielseitigen Sortiment, das von klassischen Goldschmuckstücken bis zu modernen Designs sowie Verlobungs- und Trauringen reicht. Gerade bei Schmuck für besondere Lebensmomente ist persönliche Beratung entscheidend. Denn ein Ring ist oft mehr als ein Schmuckstück, eine Halskette mehr als ein Accessoire. Es sind Erinnerungen, die bleiben. Kemal Kaya setzt deshalb auf individuelle Betreuung, Erfahrung und ein Gespür für die Wünsche seiner Kundinnen und Kunden.
Auch als Sachwert hat Gold eine besondere Bedeutung. Das Edelmetall ist international gefragt und kann langfristig einen materiellen Wert darstellen. Zwar unterliegt auch der Goldpreis Schwankungen, doch gerade die Verbindung aus emotionaler Bedeutung und greifbarem Wert macht Goldschmuck für viele Menschen interessant. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem handwerklichen Service. Im hauseigenen Schmuckatelier werden Schmuckstücke repariert und individuell angepasst. So können auch geerbte oder liebgewonnene Stücke erhalten und wieder getragen werden. Für Kemal Kaya ist genau diese Verbindung aus Tradition, persönlichem Engagement und zeitgemäßem Service das Fundament für die Zukunft. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, findet Juwelier Kaya in Wien-Ottakring – und einen Ansprechpartner, für den Schmuck immer auch eine persönliche Geschichte erzählt.
Ob besonderer Goldschmuck, individuelle Trauringe, Goldankauf oder die Aufarbeitung eines wertvollen Erbstücks – bei Juwelier Kaya stehen persönliche Beratung und langjährige Erfahrung im Mittelpunkt.
Kemal Kaya
Thaliastrasse 13
A-1160 Wien
Telefon +43 (0) 660 50 500 50
E-Mail office@juwelier-kaya.at