Giorgio Armanis Testament veröffentlicht: Stiftung übernimmt Modekonzern

Die Modefirma Giorgio Armani wird von der Stiftung übernommen, die der vergangene Woche verstorbene Nobelschneider gegründet hatte. Dies geht aus dem Testament Armanis hervor. Der langjährige Lebensgefährte und engste Vertraute von Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, wird laut Testament 40 Prozent der Stimmrechte in dem von Armani gegründeten Modeunternehmen erhalten. Armani hat auch den schrittweisen Verkauf seines Modehauses oder als Alternative einen Börsengang verfügt.
Weitere 30 Prozent der Stimmrechte gehen an die Stiftung Giorgio Armani, während die Nichte und der Neffe, Silvana Armani und Andrea Camerana, jeweils 15 Prozent der Stimmrechte erhalten, geht aus dem Testament hervor, dessen Inhalt am Freitag veröffentlicht wurde. Die Erben sollen innerhalb von 18 Monaten einen Anteil von 15 Prozent an dem Unternehmen verkaufen.
Börsengang kann angestrebt werden
Zwischen drei und fünf Jahren nach Armanis Tod sollen weitere 30 bis 54,9 Prozent an denselben Käufer gehen. Alternativ solle ein Börsengang angestrebt werden, heißt es in dem Testament weiter. Vorrang als Käufer solle dem Luxusgüterkonzern LVMH, dem Kosmetikriesen L'Oreal, dem Brillenhersteller EssilorLuxottica oder anderen Konzernen eingeräumt werden, mit denen Armani Geschäftsbeziehungen unterhielt.
Armanis Schwester Rosanna, Silvana Armani und Andrea Camerana erhalten die Immobilien im Besitz des Designers. Dell'Orco wird weiterhin in der Mailänder Residenz wohnen können, in der er mit Armani gelebt hatte.
Armani legte Prinzipien fest
In seinem Testament legte Armani die grundlegenden Prinzipien fest, die die Stiftung bei der Führung des Modeunternehmens leiten sollen. Dazu gehören eine ethische Unternehmensführung, geprägt von moralischer Integrität und Korrektheit, die Suche nach einem essenziellen, modernen, eleganten und unaufdringlichen Stil, sowie die Aufmerksamkeit für Innovation und Qualität.
Armani gehörte jahrzehntelang zu den wichtigsten Modemachern der Welt. Nach den ersten Jahren, in denen er für andere Häuser arbeitete, gründete er Mitte der 1970er-Jahre die Giorgio Armani SpA. Das war die Keimzelle eines Konzerns, der heute viele Milliarden Euro wert ist. Das Geld kam anfangs durch Mode herein, dann auch durch Accessoires, Parfüms und Hotels.