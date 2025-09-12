Giorgio Armanis Testament veröffentlicht: Stiftung übernimmt Modekonzern

Die Modefirma Giorgio Armani wird von der Stiftung übernommen, die der vergangene Woche verstorbene Nobelschneider gegründet hatte. Dies geht aus dem Testament Armanis hervor. Der langjährige Lebensgefährte und engste Vertraute von Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, wird laut Testament 40 Prozent der Stimmrechte in dem von Armani gegründeten Modeunternehmen erhalten. Armani hat auch den schrittweisen Verkauf seines Modehauses oder als Alternative einen Börsengang verfügt.

Weitere 30 Prozent der Stimmrechte gehen an die Stiftung Giorgio Armani, während die Nichte und der Neffe, Silvana Armani und Andrea Camerana, jeweils 15 Prozent der Stimmrechte erhalten, geht aus dem Testament hervor, dessen Inhalt am Freitag veröffentlicht wurde. Die Erben sollen innerhalb von 18 Monaten einen Anteil von 15 Prozent an dem Unternehmen verkaufen.