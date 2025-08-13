Franz Sinabell: „Ich kenne keine Beispiele für erfolgreiche Eingriffe in den Markt“

Studien zeigen, dass Lebensmittelprodukte in Österreich teurer sind als in anderen Ländern. Weshalb?

Bei Markenartikeln betreiben die internationalen Hersteller regionale Preisdifferenzierung. Österreich ist eines der reichsten Länder, daher werden hier eben höhere Preise angesetzt. Auch wenn wir alle Nicht-Markenartikel betrachten, ist das Preisniveau in Österreich höher als in anderen Ländern. Das hat mehrere Gründe: Höhere Mehrwertsteuer, höhere Löhne im Handel, Kollektivverträge. Außerdem sind die Läden in der Regel kleiner, dafür gibt es mehr – das bedeutet höhere Kapitalkosten und höheren Logistikaufwand. Und es werden in den großen Handelsketten einheitliche Preise für das gesamte Bundesgebiet festgesetzt. Ein Standort im hintersten Winkel hat höhere Logistikkosten, daher gibt es eine Quersubventionierung

Jetzt wird über eine Preisregulierung bei Lebensmitteln nachgedacht. Was halten Sie davon?

Dafür gibt es zwei Motive: Erstens die hohe Inflation in Österreich, die ein Problem für die Verbraucher, aber auch für die Wirtschaft ist. Zweitens haben wir Einkommensgruppen, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen – und für die spielen Lebensmittelpreise eine große Rolle. Die Frage ist nun: Sollen wir eingreifen? Und wenn ja, wie? Eingriffe in Märkte, auf denen Preise im Rahmen von Wettbewerb entstehen, würde mir nicht als Erstes einfallen. Außerdem haben die Lebensmittelpreise in den vergangenen Monaten die Inflation nicht wesentlich befeuert.

Was wäre die Alternative?

Ich würde mir ansehen, wo Preise für Güter im öffentlichen Einflussbereich zu finden sind, bei denen man eingreifen könnte. Ich denke da etwa an Energie.

Es heißt immer, der Handel habe letztlich die Preishoheit. Stimmt das?

Ja, die Preise werden vom Handel täglich festgesetzt, um Ziele wie etwa hohe Deckungsbeiträge zu erreichen. Dafür werden viele Instrumente eingesetzt: Werbung, Standort, Platzierung in den Geschäften, Rabattmarken und Kunden- bindungsprogramme.

Weshalb lassen wir uns dazu verleiten, mehr zu zahlen als Konsumenten in anderen Ländern?

Wir haben in Österreich zumindest im urbanen Bereich an jeder Straßenecke einen Bankomaten und in jeder Straße einen Supermarkt. Im Vergleich zu anderen Ländern ist diese Bequemlichkeit, dass man nicht weit gehen möchte, um etwas in Anspruch nehmen zu können, stärker ausgeprägt. Hingegen ist die Preissensitivität weniger stark ausgeprägt. Außerdem ist der Anteil von Bioprodukten und Produkten regionaler Herkunft höher. Österreichische Verbraucher legen nicht unbedingt so viel Wert auf einen niedrigsten Preis. Wenn Konsumenten mehr auf Aussehen und Bequemlichkeit achten, wären die Geschäfte ja dumm, wenn sie es anders machen würden.

Was könnte eine Preisregulierung, wie sie angedacht wird, bringen?

Wir wissen gut, was die Folgen von Preisregulierungen sind: Vor dem EU-Beitritt wurden in Österreich viele Güter stark reguliert. Die EU, in der es viel weniger Eingriffe gab, hat dann für Verbraucher starke Preissenkungen gebracht und nicht Preiserhöhungen. Darauf zu hoffen, dass man heute viel klüger ist als vor 30 Jahren, was eine Regulierung betrifft, ist keine gute Idee.