ABO

EZB-Entscheid: Leitzinsen dürften unverändert bleiben

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Der stärkere Euro könnte für Handlungsdruck sorgen
©APA, dpa, Fernando Gutierrez-Juarez
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die relativ niedrigen Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften dem Euroraum vorerst erhalten bleiben. Volkswirte erwarten keine Änderung, wenn der EZB-Rat am Donnerstag erstmals in diesem Jahr in Frankfurt zusammenkommt. Die Zins-Entscheidung wird am Nachmittag (14.15 Uhr) bekanntgegeben. Der für Sparer und Banken wichtige Einlagenzins beträgt seit Juni 2,0 Prozent. In den vier EZB-Sitzungen seitdem hielten die Euro-Währungshüter den Zins konstant.

von

Der Wirtschaft tun die relativ niedrigen Zinsen gut: Kredite für Verbraucher und Firmen werden günstiger, das kann bei Anschaffungen helfen und so das Wachstum anschieben. Für ein Abwarten der EZB spricht, dass die nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs stark gestiegene Inflation inzwischen eingedämmt ist: Im Jänner lagen die Verbraucherpreise im Euroraum nach einer ersten Eurostat-Schätzung um 1,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Für Handlungsdruck bei der EZB könnte das Erstarken des Euro sorgen, der jüngst erstmals seit 2021 die Marke von 1,20 Dollar übersprang. Dies verteuert Exporte europäischer Unternehmen auf den Weltmärkten. Zugleich verbilligt der starke Euro Importe, die in Dollar gehandelt werden. Das dämpft die Inflation, die 2026 das mittelfristige EZB-Ziel von 2,0 Prozent ohnehin leicht unterschreiten könnte. Daher sehen erste Notenbanker bei einer weiteren Euro-Aufwertung Handlungsdruck.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Derzeit deutlicher Wertverlust
Wirtschaft
Bitcoin erleidet weiter starke Verluste
Kommission will Städten helfen, gegen Kurzzeitunterkünfte vorzugehen
Reisen & Freizeit
EU-Kommission will Werkzeuge gegen Airbnb und Co vorschlagen
Lufthansa feiert hundertjähriges Bestehen
Reisen & Freizeit
Lufthansa bringt heuer 25 neue Flugzeuge an den Start
Gold wieder über 4.900 Dollar gehandelt
Wirtschaft
Gold und Silber erholen sich deutlich nach Turbulenzen
Ungarn ist nach wie vor von russischem Gas abhängig
Wirtschaft
Ungarn klagt gegen EU-Gasimport-Verbot aus Russland
Frühester Zeitpunkt ist nun der 8. Februar
Technik
NASA verschiebt Start der Mondmission wegen Kälte in Florida
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER