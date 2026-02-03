Lufthansa bringt heuer 25 neue Flugzeuge an den Start

Nach großen Verspätungsproblemen 2023 und 2024 hat sich die Pünktlichkeit der Lufthansa nach Worten des Managers bereits wieder stark verbessert: "Wir sind so pünktlich wie vor zehn Jahren." Zahlen dazu nannte Ritter nicht.

Die Neuerungen sollen nicht nur den betuchten Passagieren in Business- und erster Klasse zugutekommen, sondern auch der Mehrheit auf den weniger teuren Economy-Sitzen: So werden die Fluggäste beim Essen die Auswahl zwischen drei warmen Gerichten haben, anstelle der für branchenüblichen zwei. Und erstmals sollen auch Economy-Passagiere den bisher nur in den oberen Klassen üblichen kleinen Kulturbeutel (Amenity Kit) bekommen.

"2026 ist ein sehr, sehr besonderes und auch entscheidendes Jahr für uns", sagte Ritter. Die Lufthansa feiert in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen. Sechs Maschinen sollen mit einer 100-Jahre-Jubiläumslackierung fliegen, darunter ein in München stationierter A380-Riesenflieger. In diesem Jahr soll die Ausrüstung der Flugzeuge mit Internetzugang über "Starlink" beginnen, den Satellitendienst des US-Milliardärs Elon Musk.

Die Lufthansa will zugleich ihre hohen Kosten weiter senken. Dazu tragen einerseits die neuen Flugzeuge bei, die weniger Kerosin verbrauchen und weniger wartungsintensiv sind als ältere Maschinen. Andererseits baut die Lufthansa das Angebot der günstigeren Linien Discover Airlines und City Airlines aus, deren Personal weniger gut bezahlt ist als die Mitarbeiter der eigentlichen Lufthansa. "Lufthansa City Airlines ist in München erfolgreich und startet nun auch den Betrieb am 9. Februar in Frankfurt", sagte Ritter. "Insgesamt wird die City Airlines in 2026 25 Flugzeuge betreiben."