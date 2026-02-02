ABO

Ungarn klagt gegen EU-Gasimport-Verbot aus Russland

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Ungarn ist nach wie vor von russischem Gas abhängig
©AFP, APA, ATTILA KISBENEDEK
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Ungarn hat eine Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg gegen den von der EU beschlossenen Importstopp für Erdgas aus Russland eingebracht. Dies teilte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto auf X mit, kurz nachdem die entsprechende Verordnung im Amtsblatt der EU erschienen war. Auch die Slowakei hatte eine Klage angekündigt.

von

Szijjarto begründete den Gang vor den EuGH damit, dass bei der Beschlussfassung Ende Jänner Ungarn und die Slowakei nicht hätten überstimmt werden dürfen. Vom Charakter her hätte es sich um einen Sanktionsbeschluss gehandelt, für dessen Annahme Einstimmigkeit nötig gewesen wäre. Der Rat der Mitgliedsstaaten hatte jedoch die Importstopp-Verfügung als handelspolitische Maßnahme behandelt, für deren Billigung eine qualifizierte Mehrheit ausreicht.

Die von einer Mehrheit der EU-Länder beschlossene Verordnung sieht vor, dass spätestens Ende 2027 der Import von Erdgas aus Russland aufhören soll. Damit will die EU angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Russlands Einnahmen aus Energie-Rohstoffexporten verringern. Mit der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt trat die Verordnung am Montag in Kraft.

Ungarn ist in hohem Maße von Gasimporten aus Russland abhängig. Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine hat das ostmitteleuropäische Land keine ernsthaften Anstrengungen unternommen, um sich aus dieser Abhängigkeit zu lösen. Der rechtspopulistische Ministerpräsident Viktor Orban gilt als engster Verbündeter des Kremlherrn Wladimir Putin in der EU.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Frühester Zeitpunkt ist nun der 8. Februar
Technik
NASA verschiebt Start der Mondmission wegen Kälte in Florida
US-Präsident Trump droht Kanada mit neuen Zöllen
Wirtschaft
Trump droht Kanada mit Reaktion wegen China-Pakt
Im Nvidia-Hauptquartier überdenkt man Milliarden-Investition
Wirtschaft
Nvidias Plan für Milliarden-Investition in OpenAI stockt
Kevin Warsh hier in der Bild-Mitte (Archiv)
Wirtschaft
Ex-Notenbankdirektor Warsh soll Fed-Chef werden
++ ARCHIVBILD ++ Umsatzrückgang für US-Elektroauto-Produzent Tesla
Wirtschaft
Tesla setzt auf Cybercabs und KI
Wizz Air kämpft mit Problemen bei den Triebwerken
Reisen & Freizeit
Verlust von Wizz Air niedriger als befürchtet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER