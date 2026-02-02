ABO

NASA verschiebt Start der Mondmission wegen Kälte in Florida

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Frühester Zeitpunkt ist nun der 8. Februar
©AFP, APA, MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat den frühestmöglichen Starttermin ihrer bemannten Mission zur Mondumrundung um zwei Tage nach hinten verschoben. Grund sei die Wettervorhersage, teilte die NASA mit. Am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida sind Temperaturen um den Gefrierpunkt vorhergesagt. Das früheste Zeitfenster für einen Start der Mission Artemis 2 ist nun der 8. Februar.

von

Die NASA wollte in Cape Canaveral am Wochenende einen wichtigen Tanktest an der 98 Meter langen Rakete vornehmen. Weite Teile der USA haben jedoch immer noch mit strengem Winterwetter zu kämpfen. Nach dem schweren Wintersturm zieht nun eine arktische Kältewelle über das Land. "Die für dieses Wochenende erwarteten Wetterbedingungen würden die Startbedingungen beeinträchtigen", erklärte die NASA.

Mit den wetterbedingten Planänderungen verringert sich auch die Chance, dass die NASA ihre vier Astronauten des Artemis-2-Teams im Februar zur Mondumrundung schicken kann. In dem Monat verbleiben drei Tage als mögliche Startfenster. Das Team bleibt in Quarantäne in Houston. Unterdessen sollen Heizstrahler die Orion-Kapsel warmhalten, in der die Astronauten Platz nehmen sollen, wie die NASA weiter mitteilte. Der bisher letzte bemannte Mond-Flug war 1972 die US-Mission Apollo 17.

A full moon rises as the Space Launch System (SLS) rocket and the Orion spacecraft, integrated for the Artemis II mission, are seen at Launch Pad 39B at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, on February 1, 2026 ahead of the first crewed mission to the Moon in more than 50 years. (Photo by Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Mindestens zwei Jahre lang soll es keine Ausflüge geben
Technik
Blue Origin setzt All-Kurztrips für Raumfahrt-Touristen aus
US-Präsident Trump droht Kanada mit neuen Zöllen
Wirtschaft
Trump droht Kanada mit Reaktion wegen China-Pakt
Im Nvidia-Hauptquartier überdenkt man Milliarden-Investition
Wirtschaft
Nvidias Plan für Milliarden-Investition in OpenAI stockt
Kevin Warsh hier in der Bild-Mitte (Archiv)
Wirtschaft
Ex-Notenbankdirektor Warsh soll Fed-Chef werden
++ ARCHIVBILD ++ Umsatzrückgang für US-Elektroauto-Produzent Tesla
Wirtschaft
Tesla setzt auf Cybercabs und KI
Wizz Air kämpft mit Problemen bei den Triebwerken
Reisen & Freizeit
Verlust von Wizz Air niedriger als befürchtet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER