NASA verschiebt Start der Mondmission wegen Kälte in Florida

Die NASA wollte in Cape Canaveral am Wochenende einen wichtigen Tanktest an der 98 Meter langen Rakete vornehmen. Weite Teile der USA haben jedoch immer noch mit strengem Winterwetter zu kämpfen. Nach dem schweren Wintersturm zieht nun eine arktische Kältewelle über das Land. "Die für dieses Wochenende erwarteten Wetterbedingungen würden die Startbedingungen beeinträchtigen", erklärte die NASA.

Mit den wetterbedingten Planänderungen verringert sich auch die Chance, dass die NASA ihre vier Astronauten des Artemis-2-Teams im Februar zur Mondumrundung schicken kann. In dem Monat verbleiben drei Tage als mögliche Startfenster. Das Team bleibt in Quarantäne in Houston. Unterdessen sollen Heizstrahler die Orion-Kapsel warmhalten, in der die Astronauten Platz nehmen sollen, wie die NASA weiter mitteilte. Der bisher letzte bemannte Mond-Flug war 1972 die US-Mission Apollo 17.