Muss Erfolg neu definiert werden?

Gesellschaftliche Normen und Erwartungen wandeln sich – nicht zuletzt durch technischen Fortschritt. Soziale Medien und Algorithmen verändern die Art und Weise, wie Erfolg wahrgenommen wird, massiv. Vor allem junge Menschen berichten zunehmend von Druck: nicht nur ökonomisch, sondern auch in puncto Selbstdarstellung, Sichtbarkeit und Vergleich.

Psychologische Studien zeigen, dass dieser Druck zu Stress, Burn-out und Identitätskonflikten führen kann, besonders dann, wenn Erfolg zum Maßstab des Selbstwerts wird. Hier setzt Tobias Endler in seinem neuen Buch „Narrengold“ an. Der Politologe widmet sich gängigen Mythen rund um Erfolg, zeichnet aktuelle Entwicklungen nach und plädiert für ein Verständnis, das Nachhaltigkeit, Sinnhaftigkeit und Selbstbestimmung ins Zentrum stellt.

Dabei nimmt er auch die sozialen Medien in die Verantwortung: „In ‚Narrengold‘ beschäftige ich mich eingehend mit der Welt der sozialen Medien, und wie die dortigen Dynamiken unser Verständnis von Erfolg definieren. Als Nutzern ist uns das mal mehr und mal weniger bewusst.“