Deutsche Handelskammer lädt zur Generalversammlung und zum Hessischen Abend nach Wien

Die Deutsche Handelskammer in Österreich (DHK) lädt am Donnerstag, 29. Oktober 2026, zu ihrer 71. Generalversammlung ins Palais Niederösterreich in der Wiener Herrengasse. Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung stehen die Entwicklung der deutsch österreichischen Wirtschaftsbeziehungen sowie aktuelle Themen der bilateralen Zusammenarbeit.

DHK Präsident Hans Dieter Pötsch eröffnet die Generalversammlung mit einem Vortrag zur Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Österreich. Auf der Tagesordnung stehen zudem der Jahresabschluss 2025, der Bericht des Hauptgeschäftsführers, eine Satzungsänderung sowie Ehrungen und Auszeichnungen.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hält Festrede

Im Anschluss an die Generalversammlung präsentiert sich das deutsche Bundesland Hessen beim traditionellen Hessischen Abend. Höhepunkt der Veranstaltung ist die Festrede des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein. Neben einem Grußwort aus der österreichischen Bundesregierung ist auch die Teilnahme von Vertretern hessischer Unternehmen wie Merck und Rittal vorgesehen.

Der Abend beginnt um 18.30 Uhr und endet mit einem Empfang auf Einladung der Hessischen Landesregierung. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit zum Austausch zwischen hochrangigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft beider Länder.

DHK als Plattform für 1.400 Mitgliedsunternehmen

Die Deutsche Handelskammer in Österreich vertritt seit mehr als 100 Jahren die Interessen der deutschen Wirtschaft in Österreich. Mit rund 1.400 Mitgliedsunternehmen zählt sie zu den wichtigsten Plattformen für grenzüberschreitende Wirtschaftskontakte. Neben der Förderung bilateraler Geschäftsbeziehungen bietet die DHK Dienstleistungen für Unternehmen und vertritt führende deutsche Messen am österreichischen Markt. Seit 2010 fungiert sie zudem als Repräsentanz des Freistaates Bayern in Österreich.