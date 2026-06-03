Der unterschätzte Milliardenhebel im Gesundheitssystem

Österreich diskutiert über Budgets, Belastungen und neue Einnahmen. Es wird gerechnet, gekürzt, verschoben und konsolidiert. Das ist notwendig, weil ein Staatshaushalt am Ende aufgehen muss. Aber gerade jetzt lohnt sich ein Blick auf jene Milliarden, die jedes Jahr dort verloren gehen, wo Krankheit früher erkannt, besser begleitet oder in manchen Fällen sogar vermieden werden könnte.

Gesundheit ist weit mehr als ein Kostenfaktor. Gesundheit ist eine der wichtigsten wirtschaftlichen Ressourcen eines Landes. Wenn Menschen länger gesund bleiben, profitieren alle: die Menschen selbst, ihre Familien, Unternehmen, Sozialversicherung, Pflege, Spitäler und am Ende auch der Staatshaushalt.

Österreich hat 2024 rund 57,8 Milliarden Euro für laufende Gesundheitsausgaben aufgewendet. Das entspricht 11,7 Prozent des BIP. Allein diese Größenordnung zeigt, wie groß der Hebel ist, wenn Prävention besser gelingt.