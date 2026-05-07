Trübe Aussichten für den Wirtschaftsstandort Österreich

Der Unternehmensberater Deloitte zeichnet ein trübes Bild für den heimischen Wirtschaftsstandort. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten, hohe Preise für Energie und Finanzierungen sowie die schwache Konjunktur belasten die Unternehmen, geht aus einer Umfrage unter 600 Führungskräften hervor. Verbesserungen werden für die kommenden Monate nicht erwartet. Laut den Analysten sind Strukturreformen nötig, um den Wohlstand nicht zu gefährden.

„Österreichs Wirtschaftsstandort schafft es seit Jahren nicht aus dem Krisenmodus. Im Gegenteil: Im aktuellen Wettbewerbsranking des IMD erreichen wir erneut nur den 26. Platz und verharren deutlich hinter vergleichbaren europäischen Ländern wie der Schweiz, Dänemark oder Schweden“, sagte Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich, in einer Aussendung. Bei dem erwähnten Ranking handelt es sich um das renommierte Wettbewerbsfähigkeitsranking der Lausanner Wirtschaftshochschule IMD. 2025 wurden 69 Volkswirtschaften verglichen.