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Aussicht auf US-Iran-Deal: Ölpreise gaben deutlich nach

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Brent und WTI auf niedrigstem Stand seit zwei Wochen
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Die Hoffnung auf ein Ende des Krieges im Nahen Osten und der Blockade der Schifffahrt in der Straße von Hormuz hat die Ölpreise am Mittwoch abstürzen lassen. Nordsee-Rohöl der Sorte Brent verbilligte sich um bis zu 11,3 Prozent auf 97,42 Dollar je Fass (83,37 Euro) und notierte damit erstmals seit dem 22. April wieder unter der Marke von 100 Dollar. US-Leichtöl WTI verlor bis zu 12,9 Prozent auf 89,06 Dollar je Fass.

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Beide Kontrakte erreichten damit ihren niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Sie steuerten in absoluten Zahlen zudem auf ihren größten täglichen Rückgang seit einem Monat zu.

Die USA und der Iran kommen pakistanischen Vermittlerkreisen zufolge einer Vereinbarung für ein Kriegsende näher. Ein entsprechender Bericht des US-Nachrichtenportals Axios sei zutreffend, hieß es. Die Schlagzeilen hätten an den Börsen "eingeschlagen wie eine Bombe", sagte IG-Marktanalyst Christian Henke. Allerdings sei eine Einigung noch nicht in trockenen Tüchern.

Axios zufolge sollen in einer 30-tägigen Verhandlungsphase die iranische Blockade der Schifffahrt in der Straße von Hormuz und die US-Blockade iranischer Häfen schrittweise aufgehoben werden. Die Lieferausfälle bei Rohöl seit Kriegsbeginn im Februar hatten die Preise hochkatapultiert. Der Brent-Preis notierte vergangene Woche auf dem höchsten Stand seit März 2022.

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