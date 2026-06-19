ABO

Exklusiv für NEWS Leser:innen: 2 VIP Tickets für die BMW International Open gewinnen

In Kooperation mit BMW
Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Artikelbild
©BMW Group
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft

Golf auf Weltklasseniveau, exklusive Kulinarik und einzigartige Atmosphäre: Exklusiv für NEWS Leserinnen und Leser verlosen wir 2 VIP Tickets für den Fairway Club der BMW International Open 2026. Jetzt teilnehmen und eines der prestigeträchtigsten Golfturniere Europas hautnah erleben.

Spitzengolf aus der ersten Reihe

Von 1. bis 5. Juli 2026 trifft sich die internationale Golfelite im Golfclub München Eichenried. Die BMW International Open zählt zu den Höhepunkten im Kalender der DP World Tour und lockt Jahr für Jahr zahlreiche Top Spieler sowie Golffans aus aller Welt an.

Mit dem Fairway Club erleben Sie die sportlichen Entscheidungen aus bester Perspektive und genießen die besondere Turnieratmosphäre hautnah.

Bild
 © BMW Group
Bild
 © BMW Group

Exklusives VIP Erlebnis

Direkt am 18. Grün erwartet Sie der Fairway Club mit stilvollem Ambiente, erstklassigem Service und reservierten Plätzen in bester Lage. Verfolgen Sie die entscheidenden Momente des Turniers und erleben Sie die Emotionen der Spieler aus nächster Nähe.

Für kulinarischen Genuss ist ebenfalls gesorgt: Während Ihres Aufenthalts stehen durchgehend ausgewählte Speisen und Getränke bereit.

Blurred image background
 © BMW Group

Jetzt VIP Tickets gewinnen

Wir verlosen exklusiv für NEWS Leserinnen und Leser 2 VIP Tickets für die BMW International Open 2026 inklusive Zugang zum Fairway Club.

Jetzt teilnehmen!

Gewinnspiel
Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
In Wien haben viele Konzerne ihren Firmensitz
Wirtschaft
Österreich im IMD-Wettbewerbsranking nur mehr auf Platz 29
US-Präsident Trump sorgt für Unsicherheiten auf den Märkten
Wirtschaft
Schweizer SNB hält an Nullzins fest
voestalpine will Stahl ab 2030 vollständig mit Grünstrom produzieren
Wirtschaft
voestalpine treibt Elektrifizierung in Stahlproduktion voran
Wohnen hat sich wieder stark verteuert
Wirtschaft
Mieten legten im ersten Quartal deutlich zu
Sebastian Kurz' KI-Firma „Dream“ sammelt 260 Mio. ein
Wirtschaft
Sebastian Kurz' KI-Firma „Dream“ sammelt 260 Mio. ein
CDG-Preis für Forschung und Innovation 2026 verliehen
Wirtschaft
CDG-Preis für Forschung und Innovation 2026 verliehen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER