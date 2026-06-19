Von 1. bis 5. Juli 2026 trifft sich die internationale Golfelite im Golfclub München Eichenried. Die BMW International Open zählt zu den Höhepunkten im Kalender der DP World Tour und lockt Jahr für Jahr zahlreiche Top Spieler sowie Golffans aus aller Welt an.

Mit dem Fairway Club erleben Sie die sportlichen Entscheidungen aus bester Perspektive und genießen die besondere Turnieratmosphäre hautnah.