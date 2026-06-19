Golf auf Weltklasseniveau, exklusive Kulinarik und einzigartige Atmosphäre: Exklusiv für NEWS Leserinnen und Leser verlosen wir 2 VIP Tickets für den Fairway Club der BMW International Open 2026. Jetzt teilnehmen und eines der prestigeträchtigsten Golfturniere Europas hautnah erleben.
Spitzengolf aus der ersten Reihe
Von 1. bis 5. Juli 2026 trifft sich die internationale Golfelite im Golfclub München Eichenried. Die BMW International Open zählt zu den Höhepunkten im Kalender der DP World Tour und lockt Jahr für Jahr zahlreiche Top Spieler sowie Golffans aus aller Welt an.
Mit dem Fairway Club erleben Sie die sportlichen Entscheidungen aus bester Perspektive und genießen die besondere Turnieratmosphäre hautnah.
Exklusives VIP Erlebnis
Direkt am 18. Grün erwartet Sie der Fairway Club mit stilvollem Ambiente, erstklassigem Service und reservierten Plätzen in bester Lage. Verfolgen Sie die entscheidenden Momente des Turniers und erleben Sie die Emotionen der Spieler aus nächster Nähe.
Für kulinarischen Genuss ist ebenfalls gesorgt: Während Ihres Aufenthalts stehen durchgehend ausgewählte Speisen und Getränke bereit.
Jetzt VIP Tickets gewinnen
Wir verlosen exklusiv für NEWS Leserinnen und Leser 2 VIP Tickets für die BMW International Open 2026 inklusive Zugang zum Fairway Club.
Gewinn: 2 VIP Tickets für den Fairway Club der BMW International Open 2026
Termin: frei wählbar von 02.07.2026 bis 05.07.2026
Ort: Golfclub München Eichenried, München
Inklusive Leistungen:
Zugang zum exklusiven Fairway Club
Zugang zum gesamten Turniergelände und allen Tribünen
Ganztägige Speisen und Getränke
Exklusive Plätze mit Blick auf das 18. Grün
VIP Parkplatz nach Verfügbarkeit
Teilnahmeschluss: 28.06.2026