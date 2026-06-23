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Beim Pharmakonzern Takeda wackeln rund 200 Jobs in Wien

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Der Konzern steht vor einem Stellenabbau in Österreich
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Der japanische Pharmakonzern Takeda soll rund 200 Stellen in Österreich streichen. Betroffen sei vor allem der Bereich Forschung und Entwicklung zu Biologika in Wien, berichtet "Die Presse" am Dienstag (online). Bestätigt wurde die Zahl der abgebauten Stellen aber nicht. Zur APA hieß es, das diese geringer als 200 ausfallen werde. Eine konkrete Zahl könne man aber nicht nennen, weil der Prozess noch laufe, so Takeda. Gespräche für einen Sozialplan sind jedenfalls im Gange.

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Hintergrund des Stellenabbaus sind strategische Überlegungen im Zuge eines Chefwechsels. Beim japanischen Konzern hat im Juni die Managerin Julie Kim den Vorstandsposten übernommen. Diese strebe danach, die "Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, das langfristige Wachstumsprofil zu verbessern und weiterhin einen verlässlichen Zugang zu lebenswichtigen Therapien" zu gewährleisten. "Im Rahmen dieser Transformation überprüft das Unternehmen seine Prozesse und Organisationsstruktur, um sicherzustellen, dass es für das heutige Umfeld und die Zukunft gut aufgestellt ist", so das Unternehmen.

"Der Fokus liegt auf der Standardisierung und Vereinfachung von Arbeitsweisen, um Ressourcen effektiver zu priorisieren." Beschäftigt sind bei Takeda hierzulande mehr als 4.000 Personen, Österreich bleibe ein wichtiger Standort. In Wien würden die Forschungsaktivitäten grundsätzlich fortgesetzt.

Die Gewerkschaft ortet im Stellenabbau einen Schaden für den "Innovationsstandort Wien" und sprach von einem "herben Schlag für die Beschäftigten". "Gerade dort, wo hochqualifizierte Arbeitsplätze und neue Therapien entstehen sollten, werden nun Jobs abgebaut und Investitionen infrage gestellt", betonte GPA-Wien-Geschäftsführerin Bettina Wucherer in einer Aussendung. Betroffenen riet sie, sich bei Unklarheiten von der Gewerkschaft beraten zu lassen, um nicht um Ansprüche umzufallen.

Konsequenzen wird der Schritt auch für ein geplantes Life-Sciences-Labor in der Seestadt Aspern im 22. Wiener Gemeindebezirk haben, in das zuvor eine Millioneninvestition geflossen war und Unterstützung aus der Kommunalpolitik erhielt. Der Spatenstich erfolgte im Jahr 2023, fertiggestellt wurde der Bau heuer im Mai. Auf 25.000 Quadratmetern hätten rund 250 Forscherinnen und Forscher etwa an neuen Therapien in den Bereichen Onkologie und seltene Krankheiten arbeiten sollen, hieß es damals. Nun ist es zweifelhaft, dass das Labor von Takeda überhaupt in Betrieb genommen wird. Das Unternehmen wolle die Räumlichkeiten und Laborinfrastruktur untervermieten bzw. bestenfalls an ein Unternehmen aus der Life-Sciences-Branche übergeben, wurden der APA Angaben der "Presse" bestätigt.

Die FPÖ wertete die Entscheidung zum Labor als Symptom "nicht vorhandener Standortpolitik". "Takeda ist nur das jüngste Beispiel in einer langen Kette von Unternehmen, die Österreich den Rücken kehren oder ihre Investitionen lieber im Ausland tätigen", so die freiheitliche Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm in einer Aussendung. Schuld seien etwa eine "Rekordsteuerquote" und "ausufernde Bürokratie".

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