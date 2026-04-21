BCG-Studie: KI und Geopolitik prägen Weltwirtschaft bis 2050

Die Sorge vor einem massiven KI-bedingten Jobverlust quer durch alle Branchen relativierte Lang. Laut BCG-Analysen sind derzeit nur rund 12 Prozent der Jobs so stark automatisierbar, dass sie tatsächlich bedroht sind. Mehr als 40 Prozent der Berufe hätten hingegen kaum Automatisierungspotenzial.

"Es gibt einen Teil der Berufe, die absolut so physisch sind, etwa der Klempner oder der Bäcker, dass da KI keine große Rolle spielen wird", erklärte Lang. In vielen anderen Bereichen werde die KI den Menschen lediglich dabei unterstützen, effizienter zu arbeiten. Gleichzeitig könnte die enorme Produktivitätssteigerung im Szenario des "KI-Zeitalters" ("AI Abundance") dazu führen, dass sich die durchschnittliche Arbeitszeit der Menschen um etwa ein Viertel verringert.

Dennoch werde sich das Anforderungsprofil an die Beschäftigten drastisch verändern, da reine Fachexpertise zunehmend an Wert verliere. "In Zukunft wird es eine Kombination sein von Fachexpertise und eben der Fähigkeit, unterschiedliche Elemente zu verbinden und zu Entscheidungen zu bringen", so der BHI-Leiter. Welche gewaltigen Sprünge die Technologie macht, illustrierte Lang am Beispiel eines aktuellen KI-Programms, das innerhalb kürzester Zeit eine große Anzahl von Cyber-Schwachstellen großer Banken aufdecken konnte.