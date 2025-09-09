Von der „Birkin“-Bag bis zu Warhols „Electric Chairs“: Der Kunstmarkt zwischen Glanz und Scheitern

Skurril: Rocklegende Alice Cooper soll in seinem Lager in LA 2017 einen Druck aus Andy Warhols Siebdruck-Serie „Electric Chairs“ entdeckt haben – ein Geschenk seiner damaligen Freundin Cindy Langa anlässlich Coopers Geburtstag im Jahr 1974. Das Werk rollte er einfach zusammen, steckte es in eine Plakatröhre und vergaß es über vier Jahrzehnte lang. Lang hatte damals 2.500 US-Dollar bezahlt.

2025 schätzten Christie’s-Experten Exemplare der Serie auf etwa 30 Millionen US-Dollar. Doch: Coopers Bild blieb bei einer Auktion 2022 unverkauft und auch 2025 enttäuschte ein repräsentatives Werk aus der Serie („Big Electric Chair“). Es wurde bei Christie’s in New York zwar mit einem Schätzpreis von ca. 30 Millionen US-Dollar angesetzt, jedoch noch am Tag vor der Auktion aufgrund fehlenden Interesses von der Liste genommen.