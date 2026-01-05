KI, WhatsApp, Deepfakes: Anlage-Betrüger werden kreativer

Im Zuge des Vormarschs der Künstlichen Intelligenz (KI) nimmt auch der Finanzbetrug zunehmend kreativere Formen an. Mit von KI betriebenen Chatbots, Deepfake-Videos oder betrügerischen WhatsApp-Gruppen, die vermeintliche Anlagetipps geben, gelingt es Finanzbetrügern immer häufiger, Anlegern Geld aus der Tasche zu ziehen. Im Vorjahr 2025 wurden bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) 843 Betrugsfälle eingemeldet, die Schadenssumme belief sich auf 19,6 Mio. Euro, teilte die FMA mit.

2024 waren es mit 853 Betrugsfällen zwar etwas mehr, die Schadenssumme lag allerdings nur bei 15,5 Mio. Euro. "Anlagebetrüger werden nicht nur innovativer, sondern auch besser, sie ergaunern immer höhere Beträge. Der höchste Verlust betrug rund 830.000 Euro", schreibt die FMA in ihrer Aussendung. Die Aufsicht gab im Vorjahr 97 Warnmeldungen zu illegalen Anbietern aus.