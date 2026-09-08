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Andritz zieht Großauftrag in der Slowakei an Land

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Anlagenbauer soll Wasserkraftwerk Gabčíkovo erneuern und modernisieren
©APA, HANS KLAUS TECHT, Themenbild
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Der steirische Anlagenbauer Andritz hat in der Slowakei ein Megaprojekt mit einem Auftragswert im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten, teilte das börsennotierte Unternehmen am Dienstag mit. Andritz soll gemeinsam mit dem slowakischen Unternehmen Vuje das Wasserkraftwerk Gabčíkovo an der Donau erneuern und modernisieren. Es handelt sich um die größte Wasserkraftanlage der Slowakei mit einer aktuellen Gesamtleistung von 720 Megawatt.

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Im Rahmen des Modernisierungsprojekts würden die acht Kaplanturbinen-Generator-Maschinensätze schrittweise erneuert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht, heißt es in der Aussendung. Das Projekt sei im Auftragseingang von Andritz für das dritte Quartal 2026 enthalten.

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