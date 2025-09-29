Andreas Kraler: „Wir sind definitiv Profiteure der Klimakrise“

Herr Kraler, sind Sie mit Blick auf die vergangenen heißen Sommermonate ein Klimakrisengewinner?

Die Klimakrise verändert natürlich unser Geschäft. Wir sind definitiv Profiteure davon – auch wenn wir es aktuell nicht spüren, weil die Wirtschaftskrise vieles überlagert. Man merkt die Kaufzurückhaltung der Menschen deutlich, in Deutschland genauso wie in Österreich. Der Neubau fehlt komplett.

Wird Ihnen manchmal mulmig, wenn Sie auf die Konjunkturzahlen schauen?

Für einen Manager sind das spannende Zeiten. Die Unsicherheit in der Planung beschäftigt uns tagtäglich, weil wir schlicht nicht wissen, wohin die Reise geht – auch bei Investitionen. Als Familienunternehmen denken wir in Generationen und versuchen, auch antizyklisch zu investieren. Wenn es wieder aufwärts geht – wann auch immer das sein wird –, wollen wir gewappnet sein.

Wie lange kann man als mittelständisches Unternehmen in Zeiten wie diesen durchhalten?

Man muss natürlich adaptieren. Ich kann nicht sagen, ich ziehe jetzt mit der Mannschaft, die ich vor zwei Jahren aufgebaut habe, durch. Das funktioniert nicht. Man muss sich anpassen – auch an die Dauer dieser Phase. Reserven sind das eine, aber eigentlich will man nach vorne kommen und Wachstum generieren. Herausfordernd sind dabei die massiv gestiegenen Lohnkosten.

Wenn Sie könnten, wie Sie wollten: Was würden Sie tun?

Ich würde die Lohnnebenkosten senken und den Wirtschaftsstandort stärken. Die mittelständischen Unternehmen sind ja dafür verantwortlich, dass es bei uns Wohlstand gibt – und die müssen unterstützt werden. Ich bin kein Freund der Gießkanne. Es braucht individuelle Maßnahmen. Ein Beispiel: Wir produzieren am Hauptsitz in Abfaltersbach über ein eigenes Wasserkraftwerk, eine PV-Anlage und die Beteiligung an einem Biomasse-Heizwerk mehr Energie als verbraucht wird. Dadurch sind wir nicht von den Energiepreisen abhängig, sondern energieautark.