Iran-Krieg befeuert den Solarboom in Europa

Der Krieg im Iran hat eine globale Energiekrise mit rasant gestiegenen Preisen für Öl, Gas und Strom ausgelöst. Für Hausbesitzer in ganz Europa ist dies zu einem Weckruf geworden. Um den explodierenden Kosten zu entkommen, setzen immer mehr von ihnen auf eine eigene Energiequelle auf dem Dach: die Solaranlage. In Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden hat sich die Nachfrage nach solchen Anlagen seit Kriegsbeginn teils mehr als verdoppelt.

Dies zeigen Gespräche mit Energieversorgern und Großhändlern. Der Boom verdeutlicht, wie geopolitische Schocks die Energiewende beschleunigen können. Die Motivation der Kunden ist dabei nicht nur finanzieller Natur. Es geht auch um Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit. "Dies ist eine Frage der europäischen Widerstandsfähigkeit", sagt Mario Kohle, Gründer und Chef des deutschen Solar-Unternehmens Enpal. "So wie Europa in der Lage sein muss, sich selbst zu verteidigen, müssen wir auch in der Lage sein, uns selbst mit Energie zu versorgen."