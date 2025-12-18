Kärntner Speicher sichern Europas Strom

Die NGEN Austria, mit dem DACH-Hauptsitz in Klagenfurt, hat sich als der entscheidende Akteur im Aufbau eines stabilen und zukunftsfähigen Energiesystems positioniert. Das Unternehmen wird nicht ohne Grund als „Missing Link“ der Energiewende bezeichnet.

Denn während Sonne und Wind die Produktion erneuerbarer Energie vo­rantreiben, sorgt NGEN dafür, dass diese Energie auch dann verfügbar ist, wenn sie benötigt wird. Batteriespeicherkraftwerke speichern den Überschuss und speisen ihn bei Bedarf wieder ein. Ohne diese intelligenten Puffer ist eine stabile, verlässliche Integration von Photovoltaik und Windkraft in das Netz schlicht nicht möglich, so NGEN-CSO Matija Dolinar. NGEN macht die Energiewende planbar.