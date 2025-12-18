Kärntner Speicher sichern Europas Strom

Matija Dolinar und Mag. Andreas Ljuba, Geschäftsführung der NGEN Austria GmbH©Simone Attisan
NGEN schließt als „Missing Link“ die Lücke der Energiewende. Mit Österreichs größten Batteriespeicherkraftwerken und Full-Service-Ansatz (EPC) stabilisiert das Kärntner Unternehmen die Stromnetze in Europa und schafft einen messbaren wirtschaftlichen Mehrwert.
Die NGEN Austria, mit dem DACH-Hauptsitz in Klagenfurt, hat sich als der entscheidende Akteur im Aufbau eines stabilen und zukunftsfähigen Energiesystems positioniert. Das Unternehmen wird nicht ohne Grund als „Missing Link“ der Energiewende bezeichnet.
Denn während Sonne und Wind die Produktion erneuerbarer Energie vorantreiben, sorgt NGEN dafür, dass diese Energie auch dann verfügbar ist, wenn sie benötigt wird. Batteriespeicherkraftwerke speichern den Überschuss und speisen ihn bei Bedarf wieder ein. Ohne diese intelligenten Puffer ist eine stabile, verlässliche Integration von Photovoltaik und Windkraft in das Netz schlicht nicht möglich, so NGEN-CSO Matija Dolinar. NGEN macht die Energiewende planbar.
Der NGEN-Unterschied: Full-Service und KI
Was NGEN von klassischen Speicheranbietern abhebt, ist der kompromisslose Full-Service-Ansatz. NGEN ist ein Full-EPC-Anbieter, der Kunden „Alles aus einer Hand“ liefert und Verantwortung für das gesamte Energiesystem übernimmt. Das Leistungsspektrum reicht von der umfassenden Standortanalyse und Anlagenplanung über den Bau und Betrieb bis hin zur intelligenten Steuerung und aktiven Vermarktung des Speichers an den Handelsmärkten.
Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) werden Energieströme in Echtzeit analysiert und optimiert. Dies schafft nicht nur effizientes Energiemanagement vor Ort, sondern generiert durch die Börsenintegration auch zusätzliche Einnahmequellen. Der wirtschaftliche Nutzen ist messbar und Projekte amortisieren sich bereits innerhalb von vier bis sechs Jahren.
Pionierarbeit in Österreich
NGEN hat in Österreich bereits mehrere Großprojekte umgesetzt. Das herausragende Beispiel ist die Batteriespeicheranlage in Arnoldstein (Kärnten), die nach ihrer Erweiterung mit 22 MW Leistung und 44 MWh Speicherkapazität die derzeit größte ihrer Art in Österreich ist.
Die Anlage ist ein Meilenstein für die Netzstabilisierung im gesamten Alpen-Adria-Raum. Sie gleicht kurzfristige Schwankungen aus, stellt Systemdienstleistungen wie Regelreserve und Spannungsstützung bereit und wirkt damit systemstabilisierend in Zeiten hoher Einspeisung aus erneuerbaren Energien.
Durch die Teilnahme an den europäischen Plattformen MARI und PICASSO trägt die Kärntner Anlage aktiv zur grenzüberschreitenden Netzstabilität in Italien, Slowenien und darüber hinaus bei. Dies stärkt nicht nur die regionale Versorgungssicherheit, sondern unterstreicht die Rolle Kärntens als Drehscheibe im europäischen Strombinnenmarkt. Für die Region ergeben sich daraus eine höhere Versorgungssicherheit, die Möglichkeit, mehr erneuerbare Energien einzuspeisen, sowie neue wirtschaftliche Perspektiven.
Blick nach vorn – Europas größte Anlage in Planung
Die Ambitionen von NGEN reichen weit über die bisherigen Projekte hinaus. Aktuell in Planung ist das Batteriespeicherkraftwerk in Oberösterreich, das mit einer Kapazität von 170 MWh das bisher größte System Österreichs werden soll und voraussichtlich Ende 2026 in Betrieb geht. Dieses Stand-alone-Speicherkraftwerk wird direkt an das 110kV-Hochspannungsnetz angebunden, um netzdienlich auf überregionaler Ebene eingesetzt werden zu können. Ermöglicht wird dieses Projekt erst durch den 380kV-Ringschluss in Salzburg.
Die NGEN Group ist über die Alpenrepublik hinaus in neun EU-Ländern sowie Großbritannien tätig. Mit der Kompetenz in regulatorischer Expertise, technischer Präqualifikation und Netzkonzepten ist die NGEN-Gruppe dem Markt voraus. Das Unternehmen beweist damit, dass regionale Wertschöpfung, Versorgungssicherheit und europäischer Klimaschutz Hand in Hand gehen können.
Skalierbarkeit und Versorgungssicherheit für alle
Die Systeme von NGEN sind modular und skalierbar. Sie eignen sich für alle Zielgruppen: Unternehmen optimieren ihre Lastprofile, sparen Netzentgelte und generieren neue Einnahmequellen.
Haushalte werden unabhängiger von steigenden Strompreisen und optimieren vollautomatisiert mit der hauseigene App SG CONNECT in Echtzeit. Ideal für die Kombination mit bereits bestehenden Photovoltaik-Anlagen.
Kommunen profitieren von sicherer Stromversorgung, regionaler Wertschöpfung und moderner Infrastruktur.
Die Anlagen ermöglichen die Integration von mehr erneuerbarer Energie, reduzieren CO2-Emissionen signifikant und verhindern kostspielige Stromimporte. Im Falle eines Blackout-Szenarios sind die Speicherlösungen das schnellstreagierende Mittel, um das Stromnetz in kritischen Zeiten zuverlässig zu stabilisieren.
NGEN ist bereit, den Weg zur vollständig vernetzten, CO2-freien Energielandschaft konsequent weiterzugehen – gemeinsam mit Gemeinden, Unternehmen und der Politik. Das frisch beschlossene ElWG-Gesetz begrüßt NGEN sehr, da Österreich dadurch einen großen Schritt in einen zukunftssicheren Ausbau der Energieversorgung setzt und neue Anlagen einfacher umsetzbar sind. Wichtige Highlights sind z. B. Entfall des Netzentgelts für BESS, flexible Netz-Zugänge, neue Geschäftsmodelle wie lokale Netz-Stabilisierung mit dem Netzbetreiber.
