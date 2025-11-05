Zwei neue Froscharten im peruanischen Amazonas entdeckt

© Rainforest Partnership, PABLO VENEGAS, APA home Leben Technik

Im peruanischen Amazonasgebiet sind zwei neue Froscharten entdeckt worden. Die winzigen Amphibien mit rötlicher Färbung wurden vor einigen Wochen im Nationalpark Yanachaga Chemillén auf 3.280 Metern Höhe in der Region Pasco im Zentrum von Peru identifiziert, so die Naturschutzbehörde am Dienstag (Ortszeit). Die Entdeckung unterstreiche die Bedeutung der Wälder und der "fragilen Ökosysteme" des Nationalparks, die eine große Vielfalt an Arten beherbergen.

von APA