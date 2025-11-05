News Logo
Zwei neue Froscharten im peruanischen Amazonas entdeckt

Eine der beiden neu entdeckten Spezies von Amazonas-Fröschen
©Rainforest Partnership, PABLO VENEGAS, APA
Im peruanischen Amazonasgebiet sind zwei neue Froscharten entdeckt worden. Die winzigen Amphibien mit rötlicher Färbung wurden vor einigen Wochen im Nationalpark Yanachaga Chemillén auf 3.280 Metern Höhe in der Region Pasco im Zentrum von Peru identifiziert, so die Naturschutzbehörde am Dienstag (Ortszeit). Die Entdeckung unterstreiche die Bedeutung der Wälder und der "fragilen Ökosysteme" des Nationalparks, die eine große Vielfalt an Arten beherbergen.

Die Amphibien mit den Namenund zeichnen sich durch eine rot-schwarze Färbung und kleine Knötchen auf den Augenlidern aus. Die Frösche sind zwischen elf und 27 Millimetern klein. Der Nationalpark Yanachaga Chemillén erstreckt sich über 122.000 Hektar und ist für seine große Artenvielfalt mit mehr als 600 Vogelarten und zahlreichen Amphibien bekannt.

