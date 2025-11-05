News Logo
ABO

Angina Pectoris: Vier Fakten rund um den Brustschmerz

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Wer einen Angina-Pectoris-Anfall erlebt, sollte eine Pause einlegen
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Angina Pectoris: Das leitet sich aus dem Lateinischen ab und heißt so viel wie "Brustenge". Sie ist das Hauptsymptom der Koronaren Herzkrankheit (KHK).

von

Bei dieser Erkrankung sind die Herzkranzgefäße verengt, sodass das Herz nicht ausreichend mit sauerstoffreichem Blut versorgt wird. Dieser Sauerstoffmangel im Herzmuskel kann sich durch Schmerzen im Brustkorb bemerkbar machen.

Vier Dinge, die Betroffene und ihr Umfeld darüber wissen sollten:

Schwere, Druck, Enge: So beschreiben Betroffene das Gefühl während eines Angina-Pectoris-Anfalls. Die Schmerzen können in die linke Schulter sowie in die Arme ausstrahlen. Auch an Hals, Rücken, im Oberbauch und sogar bis in die Zähne können sie zu spüren sein. Nach etwa zwei bis fünf Minuten ist der Spuk vorbei.

Beim Sport, beim Treppensteigen, bei körperlicher Arbeit: Eine Angina Pectoris zeigt sich in aller Regel dann, wenn der Körper unter Anstrengung und Stress steht. Schaltet man dann einen Gang zurück, lassen die Beschwerden nach.

Bei schweren Formen von Angina Pectoris können die Brustschmerzen jedoch auch im Ruhezustand oder bei geringer Anstrengung auftreten. Dann sprechen Fachleute von einer instabilen Form. Weil sie als Vorbote eines drohenden Herzinfarktes sein kann, gilt: rasch ärztlich abklären zu lassen.

Wer einen Angina-Pectoris-Anfall erlebt, sollte eine Pause einlegen und sich etwas Ruhe gönnen. Was ebenfalls hilft: Medikamente, sogenannte Nitropräparate, die innerhalb von ein bis drei Minuten die Blutgefäße weiten.

Wer solche Mittel verordnet bekommen hat, sollte sie immer bei sich tragen. Bei der Anwendung sollte man auf diese Dinge achten:

Gut zu wissen: Die Medikamente können Nebenwirkungen im Gepäck haben. Dazu zählen Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Hautrötungen im Gesicht.

Außerdem vertragen sich Nitropräparate nicht mit sogenannten PDE-5-Hemmern, die bei Erektionsproblemen zum Einsatz kommen. Der Blutdruck kann gefährlich tief in den Keller sinken.

Kapsel oder Spray genutzt, aber das Druckgefühl in der Brust bleibt? Bessern sich die Beschwerden nach fünf bis zehn Minuten nicht, sollte man den Notruf 144 wählen. Das gilt auch, wenn das Engegefühl deutlich stärker als sonst ausfällt. All das deutet darauf hin, dass diesmal womöglich ein Herzinfarkt hinter den Beschwerden steckt.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Salz auf den Schwamm streuen und die Innenseite der Tasse schrubben
Gesundheit
Teeränder aus Tasse entfernen: So geht's
Für den cremigen Dip Sauerrahm mit tiefgefrorenen Kräutern verrühren
Gesundheit
Quetsch mich! So werden Reste zu knusprigen Ofenkartoffeln
Die Trinkmahlzeiten enthalten oft unnötig viel Protein
Gesundheit
Trinkmahlzeiten im Check: Wie gesund ist das flüssige Essen?
Voraussetzung für die visafreie Einreise ist ein gültiger Reisepass
Reisen & Freizeit
China: Visumfreie Einreise bis Ende 2026 verlängert
Die Aktualisierung bringt Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates
Technik
Neu in iOS 26.1: iPhone-Transparenz einfärben
Es reichen schon kleinste Schneefelder, um eine Lawine auszulösen
Gesundheit
Welche Risiken die Berge im Frühwinter bergen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER