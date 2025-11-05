News Logo
Teeränder aus Tasse entfernen: So geht's

Salz auf den Schwamm streuen und die Innenseite der Tasse schrubben
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
Herbst- und Winterzeit ist Teezeit. Schwarztee, Grüntee oder Gewürztees wärmen von innen – hinterlassen aber nach einer Weile dunkle Spuren in der Lieblingstasse. Wie wird man die hartnäckigen Teeränder wieder los?

TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So sollen sich dunkle Teeränder ganz einfach mit einem Hausmittel entfernen lassen, das vermutlich jeder im Kasten hat: Salz.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Reinigungs-Tipp für Tassen mit Teerändern in unserem Hack-Check getestet.

Und so geht's: Etwas Salz auf den Schwamm streuen und damit kräftig die Innenseite der Tasse schrubben. Die Tasse anschließend mit klarem Wasser ausspülen. Bei hartnäckigen Rändern kann man den Vorgang wiederholen.

Fazit: Der Hack funktioniert ausgezeichnet. Die Teeränder lösen sich leicht und die Tasse erstrahlt in neuem Glanz. Es ist keine Einwirkzeit nötig und das Salz ist eine günstige Alternative zu aggressiven Reinigungsmitteln.

