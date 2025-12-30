Das waren die wichtigsten wissenschaftlichen Entdeckungen 2025

Den Ton für das Forschungsjahr gab der Nobelpreis für Physik 2025 vor: John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis wurden ausgezeichnet, weil sie gezeigt haben, wie sich makroskopisches Quantenverhalten in elektronischen Schaltkreisen stabil nachweisen lässt – die physikalische Grundlage moderner Quantenchips und supraleitender Qubits.

Parallel meldete Google einen neuen Durchbruch in der Quanteninformatik: Ein hauseigener Quantencomputer berechnete molekulare Strukturen nachweislich schneller als jeder klassische Supercomputer – ein wichtiger Schritt hin zu neuen Materialien und Medikamenten, auch wenn der praktische Einsatz noch Jahre entfernt ist.