Wiederansiedlung: Przewalski-Pferde in Kasachstan gelandet

Die vier Stuten waren in speziell entwickelten Transportkisten an Bord eines Militärflugzeugs der tschechischen Armee von Berlin nach Kasachstan gebracht worden. Dort waren zuvor bereits vier Przewalski-Hengste aus dem Zoo Prag eingetroffen. Sie sollen ebenso wie die Stuten in der Altyn-Dala-Steppe freigelassen werden. Die Transporte wurden von Tierärzten, Tierpflegern und Biologen begleitet.

Die Tiere, die in der Wildnis einst ausstarben, sollen dort dauerhaft wieder angesiedelt werden. Ihre Ansiedlung in der Altyn-Dala-Steppe, dem historischen Verbreitungsgebiet der Przewalski-Pferde, ist Teil eines internationalen Erhaltungszuchtprogramms unter Federführung des Prager Zoos. 2024 wurden erstmals Tiere aus dem Zoo Berlin nach Kasachstan gebracht. Das Programm "Return of the Wild Horses" soll so lange fortgesetzt werden, bis in der Steppe wieder eine stabile Grundlage für eine lebensfähige Population geschaffen ist.

Das Przewalski-Pferd gilt als letztes echtes Wildpferd der Erde. Nach seinem Aussterben in der Wildnis in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts überlebte die Art ausschließlich in menschlicher Obhut. Nach ersten Projekten in den 1990er-Jahren gibt es inzwischen wieder stabile Populationen in der Mongolei und in China.

Die kasachische Altyn-Dala-Steppe mit ihren riesigen Graslandschaften, Halbwüsten und Feuchtgebieten bietet ideale Lebensbedingungen für eine Vielzahl von Wildtieren. Die grasfressenden Przewalski-Pferde leisten einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität und Widerstandsfähigkeit des Ökosystems.