Elton John rührt Gäste bei Dua Lipas Feier auf Sizilien

Das Paar soll bereits vor einer Woche standesamtlich in London geheiratet haben. Die Feier am Samstag gliederte sich in mehrere Abschnitte und galt als Höhepunkt der mehrtägigen Hochzeitsfeierlichkeiten auf Sizilien: eine Zeremonie, ein Dinner in den historischen Räumen der Villa sowie eine anschließende Party unter freiem Himmel. Nach dem Empfang auf dem Vorplatz folgte eine Trauungszeremonie, anschließend wurden im Garten und auf den Terrassen sizilianische Spezialitäten gespeist. Zum Abschluss legten vier international bekannte DJs bei einer Open-Air-Feier auf.

Unter den Gästen waren unter anderem die italienische Modezarin Donatella Versace, die Sängerin Charli XCX mit ihrem Ehemann George Daniel, der Produzent Mark Ronson mit seiner Frau Grace Gummer sowie der Schauspieler Joe Alwyn. Die Villa Valguarnera ist bereits als Drehort der Netflix-Serie "Der Leopard" international bekannt. Durch die Hochzeit dürfte die Aufmerksamkeit für Palermo und Sizilien weiter steigen, versicherten Experten.

Einer Studie des Tourismusberaters JFC zufolge könnten die Feierlichkeiten einen positiven wirtschaftlichen Gesamteffekt von rund 268 Millionen Euro für die Region auslösen. Neben direkten Einnahmen von mehr als 15 Millionen Euro wird vor allem die internationale Medienpräsenz als entscheidender Faktor betrachtet.

Ganz ohne Kritik verlief die Veranstaltung jedenfalls nicht. Geschäftsleute beklagten Umsatzeinbußen durch Sperren und Sicherheitsmaßnahmen. Zudem sorgte ein Bericht der britischen Zeitung "The Telegraph" für Diskussionen, da Bagheria mit der Mafia in Verbindung gebracht wurde. Dies führte zu Protest seitens des Präsidenten der Region Sizilien, Renato Schifani. Viele Nutzer kritisierten die aus ihrer Sicht einseitige Darstellung Siziliens und warfen den britischen Medien vor, überholte Stereotype zu bedienen. "Die Hochzeit von Dua Lipa hat die Schönheit Siziliens in den internationalen Fokus gerückt", sagte Schifani. Umso schwerer wiege es, wenn renommierte Medien weiterhin Bilder verbreiteten, die die Insel ausschließlich mit ihrer mafiösen Vergangenheit verbinden.