Die große KI-Arbeitsrevolution, die gar nicht so groß ist

Die Verheißung der sprunghaften Produktivitätssteigerung halte oft nicht. KI-Systeme seien etwa in Produktionsprozessen weniger zuverlässig, weil sie mitunter plötzlich andere Ergebnisse liefern, ohne dass klar ist warum. In der Regel trage Wissensarbeit zur Stabilität in Unternehmen bei. „KI ist vieles, aber nicht stabil“, betonte Strauß. Dementsprechend schwierig sei es, ein belastbares Ergebnis zu erzielen. Und: Komplexe Aufgaben sind immer in einer Weise neuartig. Zu ihrer Lösung braucht es neues Wissen und Kreativität. Damit hat Künstliche Intelligenz aber ihre liebe Not. Sie „kann keine komplexen Aufgaben lösen“, weil sie bestehendes Wissen auf teils erstaunliche Weise neu aufbereiten, aber keine neuen Erkenntnisse generieren kann.

Dementsprechend sei man höchstwahrscheinlich besser damit beraten, die KI-Kirche im Dorf zu lassen und die Technologie in erster Linie als Unterstützungstool etwa für Routinetätigkeiten zu begreifen. Fähigkeiten im Umgang mit KI – sprich „AI-Literacy“ – sind für Strauß heute daher eine „Grundvoraussetzung“ für „eigentlich uns alle“ – auch um „blindes Vertrauen“ in Systeme, die vielfach fragwürdige, fehlerhafte, irreführende und nicht nachvollziehbare Ergebnisse produzieren, möglichst hintanzuhalten. Sollte einem eine KI empfehlen, einen Nagel mit einer gefrorenen Banane einzuschlagen, dann funktioniert das bekanntlich. Besser bleibt es aber trotzdem, sich bei der Lösung dieses Problems an den Hammer zu halten, so der Forscher.