KI made in Austria: Wie Österreichs Start-ups mit Künstlicher Intelligenz global durchstarten

Über einem Feld in Niederösterreich kreist eine unscheinbare Drohne. Sie analysiert das Grün mit Sensoren, erkennt Wassermangel, Schädlingsbefall oder Überdüngung – und liefert per KI-gestützter Auswertung konkrete Empfehlungen für den Landwirt. Was wie ein Versuchslabor klingt, ist längst gelebte Praxis: In der Landwirtschaft, in Kliniken, auf Baustellen oder in der Logistik. Künstliche Intelligenz hält in nahezu allen Bereichen Einzug – und verändert Abläufe, Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten grundlegend.

„Es gab nie eine bessere Zeit, um zu gründen“, meint Vlad Gozman, der bereits einige Unternehmen gegründet hat und bei seiner jüngsten Firma involve. me selbst KI einsetzt. „Und Start-ups können heute rasch einen globalen Markt ansprechen.“ Die heimische Gründerszene hat einen solchen Schub auch nötig, denn wegen der insgesamt dürftigen Wirtschaftslage im Land sind die Investitionen in junge Firmen auf einem niedrigen Stand.

Es gibt etliche Beispiele aus Österreich, wie KI in unterschiedlichen Branchen genutzt werden kann. Die Frage, wie man die KI trainieren kann, ohne dafür echte Daten – also etwa Details zu Personen – zu verwenden, beschäftigt viele Firmen. Eine Antwort darauf will das junge Wiener Unternehmen Mostly AI geben, 2017 vom Mathematiker Michael Platzer und den Datenwissenschaftlern Klaudius Kalcher und Roland Boubela gegründet. Damals war der große KI-Hype noch weit entfernt, und doch erkannten die drei bereits den Bedarf an synthetischen Daten – diese können etwa echten Personen nicht zugeordnet werden, die Aussagekraft soll aber erhalten bleiben.