Gerfried Stocker, Leiter des Ars-Electronica-Festivals, geht noch einen Schritt weiter. Für ihn steht die Menschheit vor gewaltigen Umbrüchen: „Wir werden mit großen Veränderungen konfrontiert sein. Der Klimawandel, die globale Machtverschiebung, die Fragmentierung der politischen Landschaft. Bei all diesen Dingen ist es extrem wichtig, open-minded zu sein und kritisch zu denken.“ Spannend ist auch Stockers Blick auf die KI-Revolution: Die reine Beherrschung technischer Werkzeuge tritt für ihn in den Hintergrund. Entscheidend sei vielmehr der kluge Umgang mit den Ergebnissen dieser Tools. Die eigentliche Herausforderung im globalen Wettbewerb liege darin, die Qualität der KI-Outputs einzuschätzen und daraus innovative Geschäftsmodelle, Dienstleistungen oder Produkte zu entwickeln. „Glaube ich an meine Ideen und bin in der Lage, sie kritisch zu reflektieren? Das wird die größte Herausforderung sein.“