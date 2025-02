Vor ein paar Wochen gab das ‚Center for AI Safety‘ (CAIS) in San Francisco die Gründung des Projekts ‚Humanity’s Last Exam‘ (Der Menschheit letzte Prüfung) bekannt. Unter Leitung des Wissenschafters Dan Hendrycks – einem der bekanntesten Forscher auf dem Gebiet der KI-Sicherheit – entwickelten mehr als 1.000 Experten aus 50 Ländern neue, komplizierte Fragen und Aufgaben aus ihren jeweiligen Gebieten. 70.000 Beispiele wurden eingesendet, 3.000 ausgewählt aus den Gebieten Mathematik, Naturwissenschaften, Logik, Geschichte und Geisteswissenschaften.

Mittels dieser neuen Fragen sollen von jetzt an KI-Entwicklungen getestet werden. Manche sind so komplex und ausgefallen, dass nur wenige Wissenschafter sie beantworten könnten. Ein Beispiel aus der Biologie: „Kolibris innerhalb der Apodiformes haben ein einzigartiges, beidseitig gepaartes ovales Knochenstück, ein Sesamoid, das in den kaudolateralen Teil der erweiterten, kreuzförmigen Aponeurose des Ansatzes des M. Depressor Caudae eingebettet ist. Wie viele gepaarte Sehnen werden von diesem Sesambein gestützt? Geben sie eine Zahl an.“ Ein Beispiel aus Geschichte: „Übersetzen sie diese antike römische Inschrift.“